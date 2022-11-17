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Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»

Сегодня, 12:11
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
отец раненой девушки с Гладковым
На место происшествия глава региона отправился вместе с зампредседателя Госдумы Петром Толстым.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела Шебекино «Градами». В регионе с рабочей поездкой находится зампредседателя Госдумы Пётр Толстой. Он и глава региона вместе отправились на место происшествия.

Под обстрелом пострадала 15-летняя девочка. Снаряд упал к ней домой. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Губернатор побеседовал с её отцом. Семье окажут необходимую помощь, в том числе и по восстановлению дома.

Снаряды разрушили один частный дом, ещё в двух домовладениях выбило окна и повредило кровлю. Также пострадали корпуса промышленных зданий. Сотрудников отправили по домам. Обход территорий продолжается.

17 ноября над Белгородом прозвучала серия взрывов. В районе Монастырского леса белгородцы обнаружили обломки в результате работы ПВО.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
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