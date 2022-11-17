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Гендиректор губкинского «Флагмана» ушёл меньше чем через полгода работы

Сегодня, 12:57
Фото: кадр из видео на сайте "Флагмана"
Александр Титовский покинул должность гендиректора ООО «Флагман». Его обязанности теперь исполняет Максим Касаткин.

В ООО «Флагман» сменился гендиректор. Должность покинул Александр Титовский, которого назначили в июле, следует из данных на сайте Rusprofile.

Теперь обязанности гендиректора исполняет Максим Касаткин. Соответствующие изменения действуют с 15 ноября.

ООО «Флагман» зарегистрировано в 2013 году в Губкинском горокруге. Основной вид деятельности организации — обработка вторичного неметаллического сырья. Совладельцами «Флагмана» являются Константин Подшивалов и Анна Кулаковская, их доли составляют 80% и 20% соответственно.

Как указано на сайте компании, в состав её экотехнопарка входят автоматизированный мусоросортировочный комплекс, цех переработки полимеров и выпуска гранул и хлопьев, полигон захоронения неутилизируемых «хвостов».

Ранее сообщалось, что Центр экологической безопасности требовал с «Флагмана» более 298 млн рублей. Заседание по делу состоится 12 декабря.

Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
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#Инна Рогова#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Губкин#Гендиректор#Назначение#Флагман
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