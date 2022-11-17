Гендиректор губкинского «Флагмана» ушёл меньше чем через полгода работы

В ООО «Флагман» сменился гендиректор. Должность покинул Александр Титовский, которого назначили в июле, следует из данных на сайте Rusprofile.
Теперь обязанности гендиректора исполняет Максим Касаткин. Соответствующие изменения действуют с 15 ноября.
ООО «Флагман» зарегистрировано в 2013 году в Губкинском горокруге. Основной вид деятельности организации — обработка вторичного неметаллического сырья. Совладельцами «Флагмана» являются Константин Подшивалов и Анна Кулаковская, их доли составляют 80% и 20% соответственно.
Как указано на сайте компании, в состав её экотехнопарка входят автоматизированный мусоросортировочный комплекс, цех переработки полимеров и выпуска гранул и хлопьев, полигон захоронения неутилизируемых «хвостов».
Ранее сообщалось, что Центр экологической безопасности требовал с «Флагмана» более 298 млн рублей. Заседание по делу состоится 12 декабря.