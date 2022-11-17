Гендиректор губкинского «Флагмана» ушёл меньше чем через полгода работы

ООО «Флагман» зарегистрировано в 2013 году в Губкинском горокруге. Основной вид деятельности организации — обработка вторичного неметаллического сырья. Совладельцами «Флагмана» являются Константин Подшивалов и Анна Кулаковская, их доли составляют 80% и 20% соответственно.