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Экс-чиновница ракитянской администрации стала директором музея-диорамы в Белгороде

Вчера, 14:20
Фото: кадр из видео "Вести Белгород"
Директором музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» стала Елена Чефонова, сообщают «Вести Белгород». До неё эту должность 33 года занимала Мария Кугина.

В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» — новый директор. Им стала Елена Чефонова. До назначения она была замглавы администрации Ракитянского района по социальной политике.

Ранее музей-диораму возглавляла Мария Кугина. Руководителем культурного учреждения она была 33 года. За вклад в культурное развитие города Мария Кугина получила звание «Почётный гражданин города Белгорода».

Обновлённый музей-диорама открылся 5 августа, в День города. Вход в музей сделали бесплатным, но вместе с тем посетителям запретили приходить в пляжной одежде. С этой инициативой выступил белгородец, а губернатор и минкультуры его поддержали.

Директор музея-диорамы в Белгороде покидает пост после 33 лет работы
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#Культура#Новости Белгорода#Белгород#Директор#Музей-диорама#Назначение#Инна Рогова
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