Экс-чиновница ракитянской администрации стала директором музея-диорамы в Белгороде

Posted 17 ноября 2022, 14:20
Published 17 ноября 2022, 14:20
Modified 17 ноября 2022, 14:22
Updated 17 ноября 2022, 14:22
В музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» — новый директор. Им стала Елена Чефонова. До назначения она была замглавы администрации Ракитянского района по социальной политике.
Ранее музей-диораму возглавляла Мария Кугина. Руководителем культурного учреждения она была 33 года. За вклад в культурное развитие города Мария Кугина получила звание «Почётный гражданин города Белгорода».
Обновлённый музей-диорама открылся 5 августа, в День города. Вход в музей сделали бесплатным, но вместе с тем посетителям запретили приходить в пляжной одежде. С этой инициативой выступил белгородец, а губернатор и минкультуры его поддержали.