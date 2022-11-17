Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Двоих белгородцев задержали за незаконное хранение автоматов и патронов к ним

Сегодня, 13:03
У жителей региона нашли два автомата и около 400 патронов к ним, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Возбуждены уголовное дела. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали двоих жителей Ракитянского района. У них обнаружили два автомата и около 400 патронов к ним. По предварительным данным, оружие предназначалось для дальнейшего сбыта.

В отношении ракитянцев завели уголовные дела за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Им грозит до пяти лет тюрьмы. Фигурантов дела обязали явкой.

Ранее под суд попал мужчина, купивший автомат Калашникова у военного. Наказание для него смягчили из-за наличия трёх детей. Другого жителя региона наказали за хранение пороха.

Белгородского «молодого, красивого Степана» ограничили в свободе из-за пороха
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области заключённый разлюбил оружие и зажигательные смесиЗа купленное у военнослужащего оружие белгородец попал под уголовное делоПолицейские нашли в гараже белгородца оружие и наркотики
#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район#Задержание#Оружие
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11