Двоих белгородцев задержали за незаконное хранение автоматов и патронов к ним

Сотрудники ФСБ и полиции задержали двоих жителей Ракитянского района. У них обнаружили два автомата и около 400 патронов к ним. По предварительным данным, оружие предназначалось для дальнейшего сбыта.
В отношении ракитянцев завели уголовные дела за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Им грозит до пяти лет тюрьмы. Фигурантов дела обязали явкой.
Ранее под суд попал мужчина, купивший автомат Калашникова у военного. Наказание для него смягчили из-за наличия трёх детей. Другого жителя региона наказали за хранение пороха.