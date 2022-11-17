Для муниципальной стражи Белгорода купят грузовое авто с текстильным салоном

Согласно документам госзакупки, приобретаемый автомобиль должен быть с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Материал салона должен быть текстильным. Год выпуска — 2022. Цвет кузова — белый.
В автомобиле должны быть коврики салона, передние электростеклоподъёмники, набор водителя (аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель, светоотражающий жилет), стабилизатор задней подвески и антиблокировочная система.
Максимальная стоимость грузового автомобиля составит 3 млн рублей. Поставят транспортное средство на ул. Преображенская, 94 в областном центре.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 24 ноября.
Напомним, ранее стало известно, что мэрия Белгорода планирует потратить на услуги такси 7,5 млн рублей.