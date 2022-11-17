Боящимся обстрелов шебекинцам предложили переехать в ПВР

Жительница Шебекино пожаловалась, что не может вернуться с детьми в свой дом из-за постоянных обстрелов. Женщина попросила обеспечить её жильём.
Обеспечьте меня и мою семью жильём, аналогичным тому, которое находится в г. Шебекино и в которое я не могу вернуться со своими детьми по причине непрекращающихся обстрелов!
Юлия Доган
Это сообщение жительница региона оставила в комментариях на странице губернатора. Женщине ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.
На данный момент есть возможность размещения в пункте временного размещения. Если у Вас есть желание временно переселиться, позвоните по номеру 8(47248)3-29-22.
Владимир Жданов
В результате обстрела Шебекинского горокруга вечером 15 ноября погибли три человека: двое на месте происшествия, ещё один — в больнице. Жертвами стали женщины 62 и 80 лет, а также 50-летний уроженец украинского Волчанска. Два человека пострадали, их госпитализировали. После обстрела в Шебекино повреждения получили 33 квартиры и четыре автомобиля.