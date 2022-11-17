Боящимся обстрелов шебекинцам предложили переехать в ПВР

В результате обстрела Шебекинского горокруга вечером 15 ноября погибли три человека: двое на месте происшествия, ещё один — в больнице. Жертвами стали женщины 62 и 80 лет, а также 50-летний уроженец украинского Волчанска. Два человека пострадали, их госпитализировали. После обстрела в Шебекино повреждения получили 33 квартиры и четыре автомобиля.