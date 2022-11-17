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Боящимся обстрелов шебекинцам предложили переехать в ПВР

Сегодня, 07:35
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Жительница столицы приграничного горокруга попросила обеспечить её семью жильём: в своё она вернуться не может из-за постоянной угрозы. Глава местной администрации Владимир Жданов в ответ предложил ей переехать в ПВР.
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Обстрел

Жительница Шебекино пожаловалась, что не может вернуться с детьми в свой дом из-за постоянных обстрелов. Женщина попросила обеспечить её жильём.

Обеспечьте меня и мою семью жильём, аналогичным тому, которое находится в г. Шебекино и в которое я не могу вернуться со своими детьми по причине непрекращающихся обстрелов!
Юлия Доган

Это сообщение жительница региона оставила в комментариях на странице губернатора.  Женщине ответил глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

На данный момент есть возможность размещения в пункте временного размещения. Если у Вас есть желание временно переселиться, позвоните по номеру 8(47248)3-29-22.
Владимир Жданов

В результате обстрела Шебекинского горокруга вечером 15 ноября погибли три человека: двое на месте происшествия, ещё один — в больнице. Жертвами стали женщины 62 и 80 лет, а также 50-летний уроженец украинского Волчанска. Два человека пострадали, их госпитализировали. После обстрела в Шебекино повреждения получили 33 квартиры и четыре автомобиля.

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#Общество#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Владимир Жданов#Обстрелы#Жилье#Пвр#Инна Рогова
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