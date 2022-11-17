Более 360о студентов ЦФО приняли участие в тренингах предпринимательских компетенций

Студенты, создающие стартапы в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», также могут взять академический отпуск на создание и развитие университетского стартапа. В ЦФО отпуск предоставляют уже порядка 30 вузов. Всего к началу ноября по стране таких учебных заведений уже более 100, и их перечень постоянно дополняется. Как ранее отметили в Минобрнауки, такая опция позволит студентам, заинтересованным в предпринимательской деятельности, реализовать свои проекты без ущерба для учебного процесса.