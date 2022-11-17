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Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
По словам жительницы города, около 100 школьников собрали в поликлинике № 4 на медкомиссию. Когда начался обстрел и сработала система ПВО, учителям пришлось самим организовывать вывод детей из здания. Белгородка утверждает, что из медперсонала никто с эвакуацией не помог.

Белгородских школьников, несмотря на дистанционное обучение, собрали в поликлинике № 4 для прохождения медкомиссии. Как рассказала жительница города в комментариях на странице губернатора, на момент инцидента на третьем этаже медучреждения находилось около 100 детей, а также учителя и родители.

Пока участники медкомиссии стояли в очереди, в Белгороде сработала система ПВО.

Врачи всех выставили в коридор, и, внимание, далее последовала фраза: ищите безопасное место! Мы сами его должны найти? А если дети без родителей? Прошло 10 минут, кто-то сказал: а может, надо идти в убежище? Дальше интереснее. Никто из медиков не шелохнулся, чтобы сопроводить детей. Они прижались к стеночке и делали вид, что их это не касается.
Светлана Богмацера

Детей в итоге помогли вывести учителя, обошлось без давки. При этом белгородка отмечает, что за всё это время ни один работник поликлиники не помог с эвакуацией школьников.

После инцидента детей отпустили по домам. Женщина добавляет, что медкомиссию школьники так и не прошли и после этой истории не собираются.

На дистанционное обучение школы, ссузы и вузы Белгорода перевели в октябре. Ограничение пока действует до 1 декабря.

В Белгородской области часть школьников будут учиться дистанционно до 1 декабря
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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Поликлиника#Школьники#Пво#Эвакуация#Медкомиссия
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