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Белгородка обошла соперников из Китая, Ганы и Нигерии в чемпионате БРИКС

Сегодня, 08:11
Фото: правительство Белгородской области
Учащаяся индустриального колледжа заняла первое место в по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», сообщили в правительстве региона.

Студентка индустриального колледжа Елизавета Шмыкова заняла первое место в международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge. Она победила в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».

Девушка обошла соперников из Китая, Ганы и Нигерии. В чемпионате участвовали 80 команд, состоящих из студентов среднего профессионального образования из России, Китая, Бразилии, Индии, ЮАР.

Подобные состязания проводятся с 2017 года. Они направлены на выявление и развитие перспективных навыков и выстраивание сетевого взаимодействия между странами БРИКС.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Брикс#Чемпионат#Белгородка#Победа
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