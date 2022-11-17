Белгородка обошла соперников из Китая, Ганы и Нигерии в чемпионате БРИКС

Студентка индустриального колледжа Елизавета Шмыкова заняла первое место в международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge. Она победила в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».
Девушка обошла соперников из Китая, Ганы и Нигерии. В чемпионате участвовали 80 команд, состоящих из студентов среднего профессионального образования из России, Китая, Бразилии, Индии, ЮАР.
Подобные состязания проводятся с 2017 года. Они направлены на выявление и развитие перспективных навыков и выстраивание сетевого взаимодействия между странами БРИКС.