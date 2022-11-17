Белгородец лишился квартиры из-за штрафов и долгов по налогам и кредитам

Житель Алексеевки лишился квартиры из-за штрафов ГИБДД и долгов по налогам и кредитам. Мужчина задолжал 872 тыс. рублей. Его жильё продали за 2 млн рублей. Оставшуюся сумму вернули должнику.
Долги вовремя житель региона выплачивать не стал, поэтому с него взыскали исполнительский сбор в размере 65 тыс. рублей. Приставы выяснили, что на мужчину зарегистрированы две квартиры площадью 75 кв. м и 43,9 кв. м.
На большую квартиру наложили арест. Принятые меры на должника не повлияли, а его жильё продали. Деньги направили на погашение долгов. Более 1,1 млн рублей белгородцу вернули.