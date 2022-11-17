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Белгородец из приграничья уступил чеченскому коллеге в конкурсе «Народный участковый»

Сегодня, 11:40
Фото: МВД РФ
Сергей Наумов занял второе место во всероссийском конкурсе. Победитель опередил его на 13 тыс. голосов. Участкового из Белгородского района отметили медалью «За доблесть в службе», сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Полицейский из Белгородской области стал вторым по итогам XII Всероссийского конкурса «Народный участковый». Старшего лейтенанта полиции Сергея Наумова отметили медалью МВД «За доблесть в службе», ему вручили почётную грамоту и ценные подарки. Церемония награждения состоялась 17 ноября.

Первое место занял старший участковый уполномоченный из Грозного Изнаур Эльбуздукаев. Он набрал на 13 тыс. голосов больше, чем его белгородский коллега. В подарок он среди прочего получил УАЗ «Патриот».

Третье место завоевал участковый из Владикавказа Сослан Царахов. Он тоже получил медаль «За доблесть в службе».

Сергею Наумову 26 лет, в МВД он служит четыре года. Участковый следит за порядком в приграничных Малиновке, Журавлёвке, Нехотеевке и Отрадном.

Фото: МВД РФ
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Участковый#Конкурс#Мвд
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