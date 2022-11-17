Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгород засыпало снегом: фото

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI
В этом году зима в город, как и в другие районы Белгородской области, пришла немного раньше. Коммунальщики уже отчитались о том, что вышли на расчистку снега, а пользователи соцсетей публикуют фото заснеженных локаций и первых зимних ДТП.

17 ноября Белгород накрыло снегом. Судя по комментариям в соцсетях, зима пришла неожиданно рано и в другие районы региона. Белгородцы охотно публикуют фото заснеженных улиц.

В мэрии Белгорода отчитались, что с утра на уборку городских улиц вышли 212 человек и 50 единиц техники. В Белгорблагоустройстве отметили, что для них «сезон открыт» и что они готовились с лета.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, снег в Белгороде будет идти весь день. Температура будет минусовой: днём -1 ˚С, а ночью столбик термометра опустится до -4 ˚С. На дорогах гололедица. Снег в областном центре ожидается и в пятницу, 18 ноября.

Водителей просят быть осторожными на дорогах. Тем не менее с утра уже сообщалось о нескольких первых зимних ДТП в разных районах региона.

Фото: 1MI
Работники «Белгорблагоустройства» очищают улицы и дороги от снега
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе из-за выпавшего снега случилась авария и образовалась пробкаРаботники «Белгорблагоустройства» очищают улицы и дороги от снега
#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Фотофакт#Белгород#Снег
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11