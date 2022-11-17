Белгород засыпало снегом: фото

17 ноября Белгород накрыло снегом. Судя по комментариям в соцсетях, зима пришла неожиданно рано и в другие районы региона. Белгородцы охотно публикуют фото заснеженных улиц.
В мэрии Белгорода отчитались, что с утра на уборку городских улиц вышли 212 человек и 50 единиц техники. В Белгорблагоустройстве отметили, что для них «сезон открыт» и что они готовились с лета.
Судя по прогнозу Гидрометцентра, снег в Белгороде будет идти весь день. Температура будет минусовой: днём -1 ˚С, а ночью столбик термометра опустится до -4 ˚С. На дорогах гололедица. Снег в областном центре ожидается и в пятницу, 18 ноября.
Водителей просят быть осторожными на дорогах. Тем не менее с утра уже сообщалось о нескольких первых зимних ДТП в разных районах региона.