Белгород засыпало снегом: фото

В этом году зима в город, как и в другие районы Белгородской области, пришла немного раньше. Коммунальщики уже отчитались о том, что вышли на расчистку снега, а пользователи соцсетей публикуют фото заснеженных локаций и первых зимних ДТП.

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