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За 10 дней жизни в ПВР жителей села Староселье из бюджета заплатили 180 тыс. рублей

Вчера, 14:26
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Людей разместили в ПВР ЗАО «Краснояружская зерновая компания». На их проживание из местного бюджета выделили 180 тысяч рублей.

Согласно документам госзакупки, управление соцзащиты Краснояружского района заключило контракт с ЗАО «Краснояружская зерновая компания», согласно которому исполнитель оказывает услуги по организации проживания граждан, которых отселили из приграничного села Староселье Краснояружского района Белгородской области. Людей перевезли в пункт временного размещения ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в посёлке Красная Яруга.

Примечательно, что период оказания услуг в контракте указан с 11 октября по 20 октября текущего года.

Стоимость контракта составила 180 тысяч рублей. Средства выделили из муниципального бюджета. В документах указано, что в ПВР готовы были принять 200 человек. Стоимость за одного — 900 рублей.

Напомним, в приграничном селе Староселье Краснояружского района с 27 октября действует режим ЧС.

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Чтобы узнать, сколько человек вывезли из села Староселье, и когда это произошло, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство.

Напомним, ранее почти 200 человек из Шебекино вывезли в пункт временного размещения в Старом Осколе. Людей также вывезли из приграничных Мурома, Красного Хутора, Нехотеевки, Журавлёвки и Середы.

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