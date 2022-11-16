За 10 дней жизни в ПВР жителей села Староселье из бюджета заплатили 180 тыс. рублей

Согласно документам госзакупки, управление соцзащиты Краснояружского района заключило контракт с ЗАО «Краснояружская зерновая компания», согласно которому исполнитель оказывает услуги по организации проживания граждан, которых отселили из приграничного села Староселье Краснояружского района Белгородской области. Людей перевезли в пункт временного размещения ЗАО «Краснояружская зерновая компания» в посёлке Красная Яруга.
Примечательно, что период оказания услуг в контракте указан с 11 октября по 20 октября текущего года.
Стоимость контракта составила 180 тысяч рублей. Средства выделили из муниципального бюджета. В документах указано, что в ПВР готовы были принять 200 человек. Стоимость за одного — 900 рублей.
Напомним, в приграничном селе Староселье Краснояружского района с 27 октября действует режим ЧС.
Чтобы узнать, сколько человек вывезли из села Староселье, и когда это произошло, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство.
Напомним, ранее почти 200 человек из Шебекино вывезли в пункт временного размещения в Старом Осколе. Людей также вывезли из приграничных Мурома, Красного Хутора, Нехотеевки, Журавлёвки и Середы.