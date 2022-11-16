Во время обстрела Валуйского округа пострадали 32 частных дома и 62 квартиры

Вячеслав Гладков вместе с Юрием Клепиковым 16 ноября посетили повреждённые дома в Валуйках и посёлке Уразово Валуйского округа.
После вчерашнего обстрела со стороны Украины в Валуйском округе, по информации Клепикова, зафиксировали повреждения в 32 частных домах и 62 квартирах в семи многоквартирных домах. 41 из квартир, по словам Гладкова, находится в Валуйках. Остальные повреждения приходятся, видимо, на посёлок Уразово. Также в Валуйках ущерб получили семь автомобилей.
Частичные разрушения есть в многоэтажке № 39 на улице Горького: повреждена кровля, выбиты стёкла, сильные повреждения получила квартира. Также повреждены здания Валуйского индустриального техникума, гостиница в центре города, школа искусств, музей, здание МФЦ и пожарная часть.
После всех необходимых замеров строительные бригады приступят к установке новых окон и застеклению балконов, замене кровли и другим видам работ. Если жители готовы делать ремонт самостоятельно, помогаем со всеми необходимыми строительными материалами. В любом случае ремонт каждого дома или квартиры будет снят с контроля только после получения расписки.
Вячеслав Гладков
Также губернатор вместе с председателем облдумы посетили мать погибшего вчера местного жителя. Семье постараются оказать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую.