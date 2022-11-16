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Во время обстрела Валуйского округа пострадали 32 частных дома и 62 квартиры

Вчера, 17:19
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Об этом сообщили глава Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель облдумы Юрий Клепиков.

Вячеслав Гладков вместе с Юрием Клепиковым 16 ноября посетили повреждённые дома в Валуйках и посёлке Уразово Валуйского округа.

После вчерашнего обстрела со стороны Украины в Валуйском округе, по информации Клепикова, зафиксировали повреждения в 32 частных домах и 62 квартирах в семи многоквартирных домах. 41 из квартир, по словам Гладкова, находится в Валуйках. Остальные повреждения приходятся, видимо, на посёлок Уразово. Также в Валуйках ущерб получили семь автомобилей.

Частичные разрушения есть в многоэтажке № 39 на улице Горького: повреждена кровля, выбиты стёкла, сильные повреждения получила квартира. Также повреждены здания Валуйского индустриального техникума, гостиница в центре города, школа искусств, музей, здание МФЦ и пожарная часть.

После всех необходимых замеров строительные бригады приступят к установке новых окон и застеклению балконов, замене кровли и другим видам работ. Если жители готовы делать ремонт самостоятельно, помогаем со всеми необходимыми строительными материалами. В любом случае ремонт каждого дома или квартиры будет снят с контроля только после получения расписки.
Вячеслав Гладков

Также губернатор вместе с председателем облдумы посетили мать погибшего вчера местного жителя. Семье постараются оказать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую.

Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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