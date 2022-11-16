Во время обстрела Валуйского округа пострадали 32 частных дома и 62 квартиры

После вчерашнего обстрела со стороны Украины в Валуйском округе, по информации Клепикова, зафиксировали повреждения в 32 частных домах и 62 квартирах в семи многоквартирных домах. 41 из квартир, по словам Гладкова, находится в Валуйках. Остальные повреждения приходятся, видимо, на посёлок Уразово. Также в Валуйках ущерб получили семь автомобилей.