«В Шебекино был настоящий ад»: белгородцы высказались об обстреле города

Некоторые жители региона просят отодвинуть подальше от Белгородской области линию боевых действий: «Сколько ещё должно людей страдать? Про нашу область вообще слышать уже не хотят. Москва там своей жизнью живёт?»
Также местных жителей возмутило, что при обстреле Шебекино им не поступило СМС-оповещение об обстреле.
Не все понимают — что, кто, куда летит. Многие бы быстрее сориентировались, если бы их оповестили. Кто за это отвечает?
Белгородка Диана
Вчера во время обстрела большая часть снарядов прилетела в двухэтажный жилой дом. Жительница Шебекино Оксана пишет, что на работу и с работы она постоянно ходит мимо домов, которые вчера пострадали: «Страшно всё это выглядит. В шоке второй день».
Вчера в Шебекино был настоящий ад. Почему нас не охраняют? Гибнут мирные жители.
Белгородка Татьяна
Известно, что вчера во время обстрела на месте погибли двое человек. Позже в больнице скончалась 80-летняя пенсионерка.
Нет никакого просвета, никакой надежды, что в ближайшее время что-то изменится к лучшему. Становится только хуже. Бабушка до 80 лет дожила и погибла от обстрела в родном городе. Бабушка знакомая.
Белгородка Оксана
Напомним, после обстрела Шебекино повреждения получили 33 квартиры и четыре машины.