«В Шебекино был настоящий ад»: белгородцы высказались об обстреле города

Вчера во время обстрела большая часть снарядов прилетела в двухэтажный жилой дом. Жительница Шебекино Оксана пишет, что на работу и с работы она постоянно ходит мимо домов, которые вчера пострадали: «Страшно всё это выглядит. В шоке второй день».