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«В Шебекино был настоящий ад»: белгородцы высказались об обстреле города

Вчера, 14:19
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Белгородцы высказались об обстреле Шебекино 15 ноября

В ходе обстрела города Шебекино Белгородской области 15 ноября погибли два человека, чуть позже в больнице скончался ещё один. Редакция «Бел.Ру» изучила комментарии в соцсетях от местных жителей о вчерашнем ЧП.

Некоторые жители региона просят отодвинуть подальше от Белгородской области линию боевых действий: «Сколько ещё должно людей страдать? Про нашу область вообще слышать уже не хотят. Москва там своей жизнью живёт?»

Также местных жителей возмутило, что при обстреле Шебекино им не поступило СМС-оповещение об обстреле.

Не все понимают — что, кто, куда летит. Многие бы быстрее сориентировались, если бы их оповестили. Кто за это отвечает?
Белгородка Диана

Вчера во время обстрела большая часть снарядов прилетела в двухэтажный жилой дом. Жительница Шебекино Оксана пишет, что на работу и с работы она постоянно ходит мимо домов, которые вчера пострадали: «Страшно всё это выглядит. В шоке второй день».

Вчера в Шебекино был настоящий ад. Почему нас не охраняют? Гибнут мирные жители.
Белгородка Татьяна

Известно, что вчера во время обстрела на месте погибли двое человек. Позже в больнице скончалась 80-летняя пенсионерка.

Нет никакого просвета, никакой надежды, что в ближайшее время что-то изменится к лучшему. Становится только хуже. Бабушка до 80 лет дожила и погибла от обстрела в родном городе. Бабушка знакомая.
Белгородка Оксана

Напомним, после обстрела Шебекино повреждения получили 33 квартиры и четыре машины.

 

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#Алина Харина#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Обстрел Белгородской области 15 ноября#Шебекино#Соцсети#Комментарий#Чп
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