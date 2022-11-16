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В России хотят распространить льготные автокредиты на семьи военнослужащих

Вчера, 13:40
Фото: 1MI
Инициативу поддержал Владимир Путин. Президент заявил, что автомобили должны стать более доступными для граждан, пишут «Новые известия».
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Военные

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил включить в программу льготного автокредитования семьи военнослужащих, в том числе мобилизованных, и военных пенсионеров. Инициативу поддержал Владимир Путин.

По словам президента, автомобили должны стать более доступными для граждан. Также Путин подчеркнул, что необходимо обратить внимание на факторы ценообразования.

Несмотря на все проблемы с логистикой, доставкой запчастей, все понимают, откуда берутся цены, сказал президент. Тем не менее нужно следить за всеми составляющими, связанными с ценообразованием.

Мантуров ответил, что государственные программы способствовали оживлению рынка. Благодаря оказанной поддержке на 15,5 млрд рублей удалось реализовать около 55 тыс. авто.

На текущий момент льготное автокредитование доступно семьям, где есть хотя бы один несовершеннолетний. Также в программе могут участвовать врачи, учителя и те, кто покупает первый автомобиль. Размер субсидии — до 20%. Кредитование распространяется на машины стоимостью до 2 млн рублей. Причём они должны быть выпущены в период с 1 июня по 1 декабря 2022 года.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Автокредит#Военные#Льготы
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