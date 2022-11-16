В России хотят распространить льготные автокредиты на семьи военнослужащих

На текущий момент льготное автокредитование доступно семьям, где есть хотя бы один несовершеннолетний. Также в программе могут участвовать врачи, учителя и те, кто покупает первый автомобиль. Размер субсидии — до 20%. Кредитование распространяется на машины стоимостью до 2 млн рублей. Причём они должны быть выпущены в период с 1 июня по 1 декабря 2022 года.