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В косметологии Body.lab в Белгороде загорелся обогреватель

Вчера, 11:00
Пожар произошёл в жилом доме на проспекте Славы. Загорелось служебное помещение косметологии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

15 ноября на проспекте Славы загорелась косметология Body.lab. Пожар начался в служебном помещении. Огонь повредил обогреватель на площади 0,5 кв. метра.

Также накануне в селе Лучка Валуйского горокруга загорелась сухая трава. Пожар зафиксировали и в селе Нагольное Ровеньского района. Сгорела летняя кухня.

В садовом товариществе в Старооскольском горокруге начался пожар в дачном домике. Когда прибыли пожарные, уже горела кровля. В результате происшествия погиб хозяин дома.

13 ноября в Старом Осколе рано утром загорелась иномарка. Ранее сообщалось, что ночью 11 ноября в Белгороде горели три автомобиля. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#МЧС#Пожар в косметологии#Обогреватель
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