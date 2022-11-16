В косметологии Body.lab в Белгороде загорелся обогреватель

15 ноября на проспекте Славы загорелась косметология Body.lab. Пожар начался в служебном помещении. Огонь повредил обогреватель на площади 0,5 кв. метра.
Также накануне в селе Лучка Валуйского горокруга загорелась сухая трава. Пожар зафиксировали и в селе Нагольное Ровеньского района. Сгорела летняя кухня.
В садовом товариществе в Старооскольском горокруге начался пожар в дачном домике. Когда прибыли пожарные, уже горела кровля. В результате происшествия погиб хозяин дома.
13 ноября в Старом Осколе рано утром загорелась иномарка. Ранее сообщалось, что ночью 11 ноября в Белгороде горели три автомобиля.