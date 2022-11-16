В хуторе Старый Волоконовского района ввели режим ЧС

В Хуторе Старый Тишанского сельского поселения Волоконовского района ввели режим ЧС. Такое решение приняли 16 ноября во время заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Жители этого хутора на протяжении последнего времени больше всех страдают от обстрелов ВСУ, которые ведутся практически ежедневно. В хуторе повреждена часть жилых домовладений. Жители покинули населённый пункт.
Сергей Бикетов
Напомним, о планах ввести ЧС в Старом ещё 14 ноября рассказал Вячеслав Гладков. Тогда ему белгородка пожаловалась на регулярные миномётные обстрелы хутора.