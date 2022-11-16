В Белгородской области в 2022 году заключили почти 4 тыс. соцконтрактов

В Белгороде заключили 424 соцконтракта, в Старооскольском горокруге — 592. Чаще всего их берут для поиска работы и открытия своего дела. В основном в помощи нуждаются те, кто хочет открыть личное подсобное хозяйство. В Старооскольском и Валуйском горокругах по указанному вопросу было заключено 105 и 60 контрактов соответственно.