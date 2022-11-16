В Белгородской области в 2022 году заключили почти 4 тыс. соцконтрактов

В 2022 году в Белгородской области заключили более 3,9 тыс. социальных контрактов. Как правило, за помощью обращались белгородцы и старооскольцы. В муниципалитетах на текущий момент осваивают второй транш из федерального бюджета.
В Белгороде заключили 424 соцконтракта, в Старооскольском горокруге — 592. Чаще всего их берут для поиска работы и открытия своего дела. В основном в помощи нуждаются те, кто хочет открыть личное подсобное хозяйство. В Старооскольском и Валуйском горокругах по указанному вопросу было заключено 105 и 60 контрактов соответственно.
980 белгородцев с поддержкой обзавелись местом работы, более 1,3 тыс. стали предпринимателями. По личным подсобным хозяйствам заключили 778 соцконтрактов, ещё 795 жителей региона преодолели трудную жизненную ситуацию.
В 2022 году на соцконтракты в регионе выделили 658 млн рублей. Эти средства освоили на 87%. По состоянию на 10 ноября на эти цели потратили 575,2 млн рублей.
Напомним, в 2023 году на поддержку белгородцев планируют выделить 773 млн рублей.