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В Белгородской области в 2022 году заключили почти 4 тыс. соцконтрактов

Вчера, 14:08
Фото: 1MI
Чаще всего за помощью обращались жители Белгорода и Старооскольского горокруга, сообщили в региональном правительстве.

В 2022 году в Белгородской области заключили более 3,9 тыс. социальных контрактов. Как правило, за помощью обращались белгородцы и старооскольцы. В муниципалитетах на текущий момент осваивают второй транш из федерального бюджета.

В Белгороде заключили 424 соцконтракта, в Старооскольском горокруге — 592. Чаще всего их берут для поиска работы и открытия своего дела. В основном в помощи нуждаются те, кто хочет открыть личное подсобное хозяйство. В Старооскольском и Валуйском горокругах по указанному вопросу было заключено 105 и 60 контрактов соответственно.

980 белгородцев с поддержкой обзавелись местом работы, более 1,3 тыс. стали предпринимателями. По личным подсобным хозяйствам заключили 778 соцконтрактов, ещё 795 жителей региона преодолели трудную жизненную ситуацию.

В 2022 году на соцконтракты в регионе выделили 658 млн рублей. Эти средства освоили на 87%. По состоянию на 10 ноября на эти цели потратили 575,2 млн рублей.

Напомним, в 2023 году на поддержку белгородцев планируют выделить 773 млн рублей. 

 

В 2023 году в Белгородской области на соцконтракты выделят 773 млн рублей
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#Наталья Корявых#Общество#Соцконтракты#Помощь на своё дело
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