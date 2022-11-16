В Белгородской области откроют отделения российского движения детей и молодёжи

В Белгородской области в образовательных учреждениях откроются отделения российского движения детей и молодёжи. Решение приняли на заседании координационного совета движения, в котором участвовал глава региона Вячеслав Гладков.
В апреле 2022 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» школьница из Севастополя предложила президенту Владимиру Путину создать движение для российских детей. Инициативу он поддержал.
Белгородская область тоже включилась в работу по организации деятельности движения. В заседании участвовали представители исполнительной власти, педагоги и руководители молодёжных движений.
Как отметил Вячеслав Гладков, регион занимался большим количеством проектов для создания комфортных условий для развития молодёжи. Он также поздравил ребят с их начинаниями.