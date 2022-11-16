В Белгородской области беременным жёнам военных выплатили 2,7 млн рублей пособий

Posted 16 ноября 2022, 08:29
Published 16 ноября 2022, 08:29
Modified 16 ноября 2022, 10:46
Updated 16 ноября 2022, 10:46
В Белгородской области уже выплатили более 2,7 млн рублей пособий беременным жёнам военнослужащих. Размер единовременного пособия превысил 32 тыс. рублей. Ежемесячное пособие составляет 13 тыс. рублей.
Право на единовременную выплату имеется у тех женщин, которые беременны не менее 180 дней. Белгородки имеют право на пособие в случае призыва отца ребёнка на военную службу.
При этом деньги выплачиваются со дня рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста. На пособия необходимо подавать заявление. Сделать это можно через МФЦ или ПФР.
С начала года единовременную выплату получили девять жительниц региона. Ежемесячное пособие получает 31 человек.
Напомним, детям мобилизованных белгородцев выплачивают по 3 тыс. рублей. Выплаты семьям военнослужащих в регионе начались в октябре.