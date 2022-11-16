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Posted 16 ноября 2022, 08:29

Published 16 ноября 2022, 08:29

Modified 16 ноября 2022, 10:46

Updated 16 ноября 2022, 10:46

В Белгородской области беременным жёнам военных выплатили 2,7 млн рублей пособий

В Белгородской области беременным жёнам военных выплатили 2,7 млн рублей пособий

16 ноября 2022, 08:29
Фото: 1MI.
Размер единовременного пособия превысил 32 тыс. рублей. При этом претендовать на выплаты могут женщины, которые беременны не менее 180 дней, сообщили в региональном отделении ПФР.

В Белгородской области уже выплатили более 2,7 млн рублей пособий беременным жёнам военнослужащих. Размер единовременного пособия превысил 32 тыс. рублей. Ежемесячное пособие составляет 13 тыс. рублей.

Право на единовременную выплату имеется у тех женщин, которые беременны не менее 180 дней. Белгородки имеют право на пособие в случае призыва отца ребёнка на военную службу.

При этом деньги выплачиваются со дня рождения ребёнка и до достижения им трёхлетнего возраста. На пособия необходимо подавать заявление. Сделать это можно через МФЦ или ПФР.

С начала года единовременную выплату получили девять жительниц региона. Ежемесячное пособие получает 31 человек.

Напомним, детям мобилизованных белгородцев выплачивают по 3 тыс. рублей. Выплаты семьям военнослужащих в регионе начались в октябре. 

 

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#Общество#Пенсионный фонд
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