В Белгороде проведут бесплатные обследования населения на наличие рака кожи и диабета

Всем желающим белгородцам сделают скрининговое тестирование на выявление рака кожи и высокого риска переломов, а также протестируют их на выявление риска развития сахарного диабета и хронической обструктивной болезни лёгких.
Кроме того, медики вакцинируют желающих от COVID-19 итраназальным способом.
Дополнительно белгородцы смогут посетить занятие по отказу от курения и пройти мастер-классы по оказанию первой медпомощи:
Бесплатные обследования можно будет пройти с 10 до 17 часов с 16 по 18 ноября по адресу: улица Победы, 147а (Белэкспоцентр).
Напомним, что для белгородцев с 3 октября проходят бесплатные трёхдневные курсы по оказанию первой медицинской помощи. Занятия проводятся ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85а.
Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи.