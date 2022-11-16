В Белгороде проведут бесплатные обследования населения на наличие рака кожи и диабета

Напомним, что для белгородцев с 3 октября проходят бесплатные трёхдневные курсы по оказанию первой медицинской помощи. Занятия проводятся ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85а.