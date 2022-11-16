Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде проведут бесплатные обследования населения на наличие рака кожи и диабета

15 ноября 21:28
Фото: 1MI
Обследования можно пройти в любой день из трёх.

Всем желающим белгородцам сделают скрининговое тестирование на выявление рака кожи и высокого риска переломов, а также протестируют их на выявление риска развития сахарного диабета и хронической обструктивной болезни лёгких.

Кроме того, медики вакцинируют желающих от COVID-19 итраназальным способом.

Дополнительно белгородцы смогут посетить занятие по отказу от курения и пройти мастер-классы по оказанию первой медпомощи:

  • при отсутствии дыхания и кровообращения;
  • при травмах и ожогах;
  • при неотложных состояниях;
  • расширенная сердечно-лёгочная реанимация;
  • остановка артериального кровотечения путём наложения жгута;
  • техника наложения повязок.

Бесплатные обследования можно будет пройти с 10 до 17 часов с 16 по 18 ноября по адресу: улица Победы, 147а (Белэкспоцентр).

Напомним, что для белгородцев с 3 октября проходят бесплатные трёхдневные курсы по оказанию первой медицинской помощи. Занятия проводятся ежедневно с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 и с 18:00 до 21:00 на базе Центра медицины катастроф по улице Корочанская, 85а.

Записаться на курсы можно на сайте скорой медицинской помощи.

Порядка 10 тысяч белгородцев прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области оформят 1 тыс. сертификатов на паллиативную медпомощь детямБелгородцам не планируют выдавать справки об окончании курсов по оказанию медпомощиКурсы оказания медпомощи в Белгороде заканчивают 200 человек
#Александра Склярова#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Обследование
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11