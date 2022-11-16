Украинка отсудила у ПФР право на досрочную пенсию при переезде в Белгородскую область

Украинка с российским гражданством через суд добилась права на досрочное назначение пенсии. Женщина воспитывает ребёнка — инвалида с детства.
В 2021 году истец вместе с ребёнком переехала в Россию и получила российское гражданство. На территории Украины ей назначили досрочную пенсию с связи с уходом за ребёнком-инвалидом.
Женщина обратилась в отделение пенсионного фонда с соответствующим заявлением. В ПФР ей отказали в назначении пенсии. Тогда она обратилась в суд. Последний признал право гражданки на назначение страховой пенсии досрочно. Решение пока не вступило в законную силу.