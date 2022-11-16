Украинка отсудила у ПФР право на досрочную пенсию при переезде в Белгородскую область

Женщина обратилась в отделение пенсионного фонда с соответствующим заявлением. В ПФР ей отказали в назначении пенсии. Тогда она обратилась в суд. Последний признал право гражданки на назначение страховой пенсии досрочно. Решение пока не вступило в законную силу.