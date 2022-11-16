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Украинка отсудила у ПФР право на досрочную пенсию при переезде в Белгородскую область

Вчера, 14:24
Фото: 1MI
Женщина воспитывает ребёнка-инвалида с детства. На территории Украины ей назначили досрочную пенсию, сообщает Волоконовский райсуд.

Украинка с российским гражданством через суд добилась права на досрочное назначение пенсии. Женщина воспитывает ребёнка — инвалида с детства.

В 2021 году истец вместе с ребёнком переехала в Россию и получила российское гражданство. На территории Украины ей назначили досрочную пенсию с связи с уходом за ребёнком-инвалидом.

Женщина обратилась в отделение пенсионного фонда с соответствующим заявлением. В ПФР ей отказали в назначении пенсии. Тогда она обратилась в суд. Последний признал право гражданки на назначение страховой пенсии досрочно. Решение пока не вступило в законную силу.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Волоконовский район#Украинка#Досрочная пенсия#Ребёнок-инвалид#ПФР#Суд
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