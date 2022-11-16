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«Украина обстреливает Белгород умышленно»: Пушилин спорит с Симоньян из-за обстрелов

Вчера, 09:18
Фото: страница Дениса Пушилина в ВК
Глава ДНР Денис Пушилин критикует высказывание Маргариты Симоньян по поводу упавших в Польше ракет. Происшествие он называет провокацией.

В Telegram Денис Пушилин спорит с главредом RT Маргаритой Симоньян по поводу происшествия в Польше. По его словам, случившееся никак не напоминает ситуацию в Белгородской области.

Как отмечает глава ДНР, Украина обстреливает Белгород умышленно, хвастается этим и гордится. Ситуацию с Польшей он назвал провокацией и попыткой втянуть в конфликт дополнительные силы.

Пушилин считает, что инцидент был спланирован заранее. Причём об этом якобы знали и в Киеве, и в Варшаве. По его словам, нелепо даже думать о «применении русской мощи против польского трактора».

Раскритиковали высказывания Симоньян и сами белгородцы. Некоторые из них просили извиниться перед жителями приграничного региона России.

Белгородцы не оценили пост Маргариты Симоньян о взрывах в Польше
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#Наталья Корявых#Общество#Обстрел Белгородской области 15 ноября#Маргарита Симоньян#Денис Пушилин#Обстрелы#Спор#Польша#Белгородская область
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