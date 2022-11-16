«Украина обстреливает Белгород умышленно»: Пушилин спорит с Симоньян из-за обстрелов

В Telegram Денис Пушилин спорит с главредом RT Маргаритой Симоньян по поводу происшествия в Польше. По его словам, случившееся никак не напоминает ситуацию в Белгородской области.
Как отмечает глава ДНР, Украина обстреливает Белгород умышленно, хвастается этим и гордится. Ситуацию с Польшей он назвал провокацией и попыткой втянуть в конфликт дополнительные силы.
Пушилин считает, что инцидент был спланирован заранее. Причём об этом якобы знали и в Киеве, и в Варшаве. По его словам, нелепо даже думать о «применении русской мощи против польского трактора».
Раскритиковали высказывания Симоньян и сами белгородцы. Некоторые из них просили извиниться перед жителями приграничного региона России.