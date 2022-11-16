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«Траст» закрыл миллиардную сделку на продажу складской недвижимости

Вчера, 10:53
Фото: pxhere.com
Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах производственно-складской комплекс «Вегетта», расположенном вблизи аэропорта Шереметьево. Сумма сделки составила 1,44 млрд рублей. Покупателем выступила АО «Элма Групп».

 

Склад общей площадью более 182 тыс. кв. м расположен в городе Долгопрудный Московской области, на 1-й линии Нового шоссе, на участке площадью 32 га, в окружении малоэтажной жилой и коммерческой застройки.

«Сделка по покупке этого комплекса, по оценке экспертов, вошла в топ-5 сделок по продаже складов в 2022 году, исходя из площади объекта. Удачное расположение, близость к аэропорту Шереметьево, наличие собственной ж/д ветки и подъездных путей для автотранспорта, позволит инвестору построить в этой локации полноценный логистический объект. Это еще одна сделка по продаже недвижимости в этом году, которая позволит нам выполнить наш план по сборам», — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов. 

В портфеле «Элма Групп» находятся объекты коммерческой недвижимости общей площадью 775 000 кв. м.

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