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Студенческие семьи белгородцев могут получить 100 тысяч рублей

Вчера, 07:16
Выплата полагается при рождении ребёнка, но есть несколько условий, сообщили в областном правительстве.

Семьи студентов в Белгородской области могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Деньги получают родители детей, рождённых после 1 января 2019 года. Родители при этом должны быть студентами, гражданами России и постоянно проживать в Белгородской области.

Для получения денег нужно написать заявление с контактными данными, предоставить копии паспортов родителей, свидетельств о браке и рождении ребёнка, об обязательном пенсионном страховании, а также справки из вузов или ссузов.

В 2022 году выплату получили 62 белгородских семьи.

 

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#Общество#Студенческие семьи#Выплаты на рождение ребёнка#Инна Рогова
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