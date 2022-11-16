Студенческие семьи белгородцев могут получить 100 тысяч рублей

Семьи студентов в Белгородской области могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Деньги получают родители детей, рождённых после 1 января 2019 года. Родители при этом должны быть студентами, гражданами России и постоянно проживать в Белгородской области.
Для получения денег нужно написать заявление с контактными данными, предоставить копии паспортов родителей, свидетельств о браке и рождении ребёнка, об обязательном пенсионном страховании, а также справки из вузов или ссузов.
В 2022 году выплату получили 62 белгородских семьи.