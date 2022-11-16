Смертность в Белгородской области сократилась. Но с худшим показателем в Черноземье

В Белгородской области смертность сократилась на 10,5%. В целом по Черноземью она уменьшилась на 14,6% в январе–сентябре 2022 года.
По макрорегиону лидирует Липецкая область, где смертность упала на 20%. В Курской и Воронежской областях она снизилась на 17,3% и 14,4%. Показатель в Тамбовской области составил 13,1%, в Орловской — 11%.
В Белгородской области за январь–сентябрь умерли 16,4 тыс. человек — на 1,9 тыс. меньше, чем ранее. Результат региона в Черноземье оказался самым низким.
Тем временем в регионе растёт смертность среди младенцев. В 2022 году в области умерли 32 младенца, в 2021 году — 28.