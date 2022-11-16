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Смертность в Белгородской области сократилась. Но с худшим показателем в Черноземье

Вчера, 17:32
В целом по Черноземью смертность уменьшилась на 14,6%. Данные на период с января по сентябрь опубликовал Росстат.

В Белгородской области смертность сократилась на 10,5%. В целом по Черноземью она уменьшилась на 14,6% в январе–сентябре 2022 года.

По макрорегиону лидирует Липецкая область, где смертность упала на 20%. В Курской и Воронежской областях она снизилась на 17,3% и 14,4%. Показатель в Тамбовской области составил 13,1%, в Орловской — 11%.

В Белгородской области за январь–сентябрь умерли 16,4 тыс. человек — на 1,9 тыс. меньше, чем ранее. Результат региона в Черноземье оказался самым низким.

Тем временем в регионе растёт смертность среди младенцев. В 2022 году в области умерли 32 младенца, в 2021 году — 28.

 

В Белгородской области растёт младенческая смертность
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#Наталья Корявых#Общество#Черноземье#Смертность#Статистика росстата#Снижение
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