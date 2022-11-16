Система ПВО сбила летевшие на Белгород объекты

В 13:05 жители Белгорода услышали четыре громких звука. Это была работа российской системы противовоздушной обороны. О каких-либо последствиях на земле на момент публикации сообщений не было. В 13:40 прозвучало ещё два залпа.
Позже информацию о работе ПВО подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
В последние дни в областном центре снова периодически громко после недолгой паузы. Но если в первые дни недели ПВО срабатывало в вечернее время, то 16 ноября «хлопки» раздались уже в обед.