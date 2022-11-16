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Система ПВО сбила летевшие на Белгород объекты

Вчера, 10:41
Фото: Bel.ru
В областном центре после часа дня снова было громко. По нашим данным, это была работа российских военных из системы ПВО.

В 13:05 жители Белгорода услышали четыре громких звука. Это была работа российской системы противовоздушной обороны. О каких-либо последствиях на земле на момент публикации сообщений не было. В 13:40 прозвучало ещё два залпа.

Позже информацию о работе ПВО подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

В последние дни в областном центре снова периодически громко после недолгой паузы. Но если в первые дни недели ПВО срабатывало в вечернее время, то 16 ноября «хлопки» раздались уже в обед.

Баннеры в поддержку военных ПВО могут появиться в Белгородской области
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#Происшествия#Операция на Украине#Новости Белгорода#Белгород#Пво#Громкие звуки#Инна Рогова
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