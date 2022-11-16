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При обстреле Шебекино погиб уроженец украинского Волчанска

Вчера, 11:54
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Мужчина погиб на месте происшествия. Ему было 50 лет, сообщили в телеграм-канале Baza. Кроме него, погибли женщины 62 и 80 лет.

Одним из погибших при обстреле Шебекино стал уроженец украинского города Волчанск. Мужчине было 50 лет. Он погиб на месте происшествия.

Ещё две жертвы — женщины 62 и 80 лет, пишет издание. Одна из них погибла на месте. Старшая по возрасту женщина скончалась в больнице.

Ещё два человека пострадали — 37-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как ранее сообщил Вячеслав Гладков, у женщины — рваные раны бедра и пальцев ног, у мужчины — осколочные ранения рук и ног.

16 ноября губернатор навестил пострадавших в больнице. Состояние женщины оценивают как средней степени тяжести. Мужчина пока остаётся в реанимации.

Шебекино обстреляли вечером 15 ноября. По результатам ещё не завершённого подомового обхода разрушения зафиксировали в 33 квартирах. Повреждения получили четыре автомобиля.

После обстрела в Шебекино повреждены 33 квартиры и четыре машины
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