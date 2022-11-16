При обстреле Шебекино погиб уроженец украинского Волчанска

Одним из погибших при обстреле Шебекино стал уроженец украинского города Волчанск. Мужчине было 50 лет. Он погиб на месте происшествия.
Ещё две жертвы — женщины 62 и 80 лет, пишет издание. Одна из них погибла на месте. Старшая по возрасту женщина скончалась в больнице.
Ещё два человека пострадали — 37-летняя женщина и 35-летний мужчина. Как ранее сообщил Вячеслав Гладков, у женщины — рваные раны бедра и пальцев ног, у мужчины — осколочные ранения рук и ног.
16 ноября губернатор навестил пострадавших в больнице. Состояние женщины оценивают как средней степени тяжести. Мужчина пока остаётся в реанимации.
Шебекино обстреляли вечером 15 ноября. По результатам ещё не завершённого подомового обхода разрушения зафиксировали в 33 квартирах. Повреждения получили четыре автомобиля.
Подробности — в сюжете «Обстрел Белгородской области 15 ноября».