После обстрела в Шебекино повреждены 33 квартиры и четыре машины

Вячеслав Гладков осмотрел в Шебекино дома, пострадавшие от обстрела 15 ноября. По словам губернатора, подомовой обход территории продолжается. Вместе с тем уже известно, что разрушения есть в 33 квартирах, повреждения получили и четыре машины. Параллельно уже начались восстановительные работы.