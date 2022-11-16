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После обстрела в Шебекино повреждены 33 квартиры и четыре машины

Вчера, 11:29
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Двухэтажный дом, который принял на себя основной удар, капитально отремонтируют. Вещи пострадавших будут храниться на складских помещениях во время работ. Деньги на ремонт выделят из резервного фонда региона, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков осмотрел в Шебекино дома, пострадавшие от обстрела 15 ноября. По словам губернатора, подомовой обход территории продолжается. Вместе с тем уже известно, что разрушения есть в 33 квартирах, повреждения получили и четыре машины. Параллельно уже начались восстановительные работы.

Основной удар во время вчерашнего обстрела принял на себя двухэтажный дом — в его крышу попал снаряд. Дом решено капитально отремонтировать: шифер заменят на металлочерепицу, проведут необходимые работы в квартирах.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вещи шебекинцев, чьё жильё пострадало, на время ремонта будет храниться в складских помещениях. Власти обещали выделить транспорт для перевозки.

Задача, которую поставил главе округа Владимиру Жданову, — завершить ремонт максимально быстро. Средства на это мы выделим из резервного фонда области.
Вячеслав Гладков

Шебекино обстреляли вечером 15 ноября. Погибли три человека: двое на месте происшествия, а 80-летняя пенсионерка скончалась в больнице. Ещё двое пострадали, их госпитализировали. Ранее очевидцы происшествия рассказали о том, как прошёл для них страшный вечер.

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#Инна Рогова#Общество#Обстрел Белгородской области 15 ноября#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрелы#ВСУ#Разрушения
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