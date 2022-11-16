После обстрела в Шебекино повреждены 33 квартиры и четыре машины

Вячеслав Гладков осмотрел в Шебекино дома, пострадавшие от обстрела 15 ноября. По словам губернатора, подомовой обход территории продолжается. Вместе с тем уже известно, что разрушения есть в 33 квартирах, повреждения получили и четыре машины. Параллельно уже начались восстановительные работы.
Основной удар во время вчерашнего обстрела принял на себя двухэтажный дом — в его крышу попал снаряд. Дом решено капитально отремонтировать: шифер заменят на металлочерепицу, проведут необходимые работы в квартирах.
Вещи шебекинцев, чьё жильё пострадало, на время ремонта будет храниться в складских помещениях. Власти обещали выделить транспорт для перевозки.
Задача, которую поставил главе округа Владимиру Жданову, — завершить ремонт максимально быстро. Средства на это мы выделим из резервного фонда области.
Вячеслав Гладков
Шебекино обстреляли вечером 15 ноября. Погибли три человека: двое на месте происшествия, а 80-летняя пенсионерка скончалась в больнице. Ещё двое пострадали, их госпитализировали. Ранее очевидцы происшествия рассказали о том, как прошёл для них страшный вечер.
Подробности — в сюжете «Обстрел Белгородской области 15 ноября».