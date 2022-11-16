«Полетело всё на меня»: что рассказывают об обстреле жители Шебекино

Другая женщина рассказывает, что она с семьёй уехала из Шебекино после того, как обстановка стала неспокойной. Однако в её квартире часто оставался старший сын. «Стала звонить ему в первую очередь: слава богу, он был у себя в деревне. Всё обошлось», — отметила женщина.