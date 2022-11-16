Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Полетело всё на меня»: что рассказывают об обстреле жители Шебекино

Вчера, 10:05
Фото: «Мир Белогорья»

Очевидцы рассказали о вечернем обстреле Шебекино

«Мир Белогорья» взял комментарии у свидетелей вчерашнего происшествия в Шебекино. Люди рассказывают о посыпавшихся стёклах, о подвалах и о взаимовыручке соседей.

Одна жительница Шебекино рассказала, что в момент обстрела была дома. По её словам, первые «бахи» она услышала в районе 18:10. После по её подоконнику посыпались осколки. Тем не менее женщина отметила, что их подъезд не так сильно пострадал.

После громких звуков жительница Шебекино отправилась в подвал переждать опасность. О необходимости спуститься в укрытие её предупредила и соседка. Однако долго там женщина не пробыла: оказалось, что у её матери выбило два окна в квартире.

«Выскочила из подвала — уже женщина на углу лежала. Бежала быстрее к маме — думала, что кровью истекает. Славу богу, бабушка живая», — рассказывает очевидица.

Видео: «Мир Белогорья»

Другая женщина рассказывает, что она с семьёй уехала из Шебекино после того, как обстановка стала неспокойной. Однако в её квартире часто оставался старший сын. «Стала звонить ему в первую очередь: слава богу, он был у себя в деревне. Всё обошлось», — отметила женщина.

Белгородка продолжает, что пострадавшая аптека находится у неё за стеной. В её квартире значительных повреждений нет — только стоит сильный запах гари.

Видео: «Мир Белогорья»

Ещё одна пожилая женщина рассказала журналистам, что в момент происшествия смотрела телевизор. По её словам, ударило «три-четыре раза», а после полетели стёкла. Испугавшаяся пенсионерка собралась к соседям, но они первыми пришли к ней и предупредили об опасности.

Видео: «Мир Белогорья»

В результате обстрела Шебекино вечером 15 ноября на месте погибли два человека — мужчина и женщина. Ещё одна пострадавшая — 80-летняя пенсионерка — скончалась в больнице. Госпитализировано двое пострадавших. Один из них — в тяжёлом состоянии в реанимации. Состояние второго пациента оценивают как средней степени тяжести.

Как ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков, основной удар на себя принял двухэтажный дом. В двух соседних двухэтажках выбило стёкла. В 50 метрах от места происшествия находится школа.

Вячеслав Гладков рассказал о погибших и раненых белгородцах при обстреле Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Раненная при обстреле Шебекино белгородка скончалась в больницеСнаряды упали рядом со школой в ШебекиноВячеслав Гладков сообщил о двух погибших при обстреле Шебекино
#Происшествия#Обстрел Белгородской области 15 ноября#Белгородская область#Шебекино#Очевидцы#Стёкла#Подвал#Инна Рогова#Видео
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11