«Паники нет»: живущий в Белгороде ростовчанин рассказал об обстрелах

Ростовчанин рассказал, как складывается ситуация в Белгородской области, которая постоянно попадает под огонь ВСУ. По его словам, паники среди жителей нет, люди ведут себя спокойно.
Мужчина уточнил, что иногда работает ПВО. Жителям Грайворона несколько раз приходилось спускаться в подвалы из-за свиста над головой. Как рассказал ростовчанин, неспокойная обстановка в Шебекино, которое попадало под артиллерийские обстрелы.
Тем не менее, как пояснил мужчина, из Белгорода уезжают лишь единицы. У многих остаются рабочие места.
Ранее сообщалось, что Шебекино вновь обстреляли ВСУ. Погибли трое человек. Под огнём 15 ноября оказались ещё Валуйский и Грайворонский городские округа.