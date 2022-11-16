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От обстрелов ВСУ валуйского посёлка Уразово пострадали 11 домов и четыре машины

Вчера, 06:45
Фото: телеграм-канал "ЧП 31"

Гладков выехал в пострадавшие от обстрелов Шебекино, Валуйки и Уразово

Несколько населённых пунктов в Белгородской области пострадали от обстрелов вечером 15 ноября. Губернатор хочет на месте проверить, как проходит запуск восстановительных работ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал в пострадавшие накануне от обстрела населённые пункты. Глава региона посетит Шебекино и Валуйки, а также Уразово. В валуйском посёлке из-за обстрелов повреждены 11 домов и четыре машины.

Вячеслав Гладков отметил, что хочет на месте проверить запуск восстановительных работ. По словам губернатора, всем пострадавшим белгородцам постараются помочь.

Тем временем глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов просит местных жителей сообщать о повреждённых после происшествия домах по номеру 8 (47236) 3-03-87 или 8 (47236) 3-12-73.

Вечером 15 ноября под обстрел попали Шебекино, Валуйский и Грайворонский горокруга. В последнем обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

В Шебекино после обстрела на месте погибли два человека — мужчина и женщина. Ещё одна пострадавшая — 80-летняя пенсионерка — скончалась в больнице. Два человека пострадали: у 35-летнего мужчины — осколочные ранения рук и ног, у 37-летней женщины — рваные раны бедра и пальцев ног.

Основной удар пришёлся на двухэтажный жилой дом. В результате обстрела повредило кровлю и систему отопления. В двух соседних двухэтажках выбило стёкла в окнах. По словам губернатора, стратегически важных объектов в этом районе нет. В Сети после происшествия появились кадры, на которых видно, что пострадали аптека и павильон «Хрусталь Белогорья».

Тем же вечером над Валуйками сбили «Точку-У». Погиб один мужчина. Осколочные ранения получили двое — мужчина и женщина, их госпитализировали. Сообщалось, что в нескольких домах выбило стёкла в окнах.

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