От обстрелов ВСУ валуйского посёлка Уразово пострадали 11 домов и четыре машины

Основной удар пришёлся на двухэтажный жилой дом. В результате обстрела повредило кровлю и систему отопления. В двух соседних двухэтажках выбило стёкла в окнах. По словам губернатора, стратегически важных объектов в этом районе нет. В Сети после происшествия появились кадры, на которых видно, что пострадали аптека и павильон «Хрусталь Белогорья».