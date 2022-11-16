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На видеонаблюдение вокруг детской больницы Белгорода потратят 2,5 млн рублей

15 ноября 22:23
Фото: 1MI
Заказчик услуги — ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница».

На сайте госзакупок появилась заявка на установку системы видеонаблюдения по периметру ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» по улице Губкина, д. 44. Заказчик готов потратить на эту услугу 2 508 543 рубля.

За эту сумму исполнитель должен будет приобрести уличную IP-камеру с подсветкой, видеорегистратор, жёсткий диск, коммутатор, телевизор и кронштейн для него, кабели, патч-корды и стальные оцинкованные тросы.

В оплату также входит полная установка оборудования, в том числе размещение видеокамер на кронштейнах по всему периметру больницы.

Напомним, что в августе этого года областная больница Белгорода заказала систему видеонаблюдения за 2,6 млн рублей. Установить все видеокамеры должны были до 13 сентября. 

Белгородская областная больница заказала систему видеонаблюдения на 5,8 млн рублей
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#Александра Склярова#Медицина#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Видеонаблюдение
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