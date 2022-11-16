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Posted 16 ноября 2022, 05:57

Published 16 ноября 2022, 05:57

Modified 16 ноября 2022, 06:04

Updated 16 ноября 2022, 06:04

На организацию конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья» выделили 600 тысяч рублей

На организацию конкурса «Стандарт гостеприимства Белогорья» выделили 600 тысяч рублей

16 ноября 2022, 05:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Конкурс
Управление по туризму Белгородской области готово заключить контракт с подрядчиком, который организует и проведёт областной конкурс «Стандарт гостеприимства Белогорья». Количество участников — 51.

Согласно документам госзакупки, участниками конкурса выступят юрлица, индивидуальные предприниматели (в том числе КФХ), муниципальные, региональные и федеральные бюджетные учреждения, зарегистрированные и работающие в сфере туризма на территории Белгородской области. Всего 51 участник.

На организацию и проведение мероприятия выделили 600 тысяч рублей. В обязанности исполнителя войдёт разработка и согласование макета логотипа конкурса
на основании брендбука «Белогорье». На логотипе должна быть надпись «Гостеприимное Белогорье».

Также исполнитель должен будет сформировать конкурсную комиссию, состоящую из не менее пяти команд: по одной для каждой из номинаций. Каждая команда конкурсной комиссии будет включать не менее трёх членов, один из которых является профильным специалистом в данной номинации, остальные члены команды — специалисты, имеющие опыт работы не менее пяти лет в сфере туризма, индустрии гостеприимства, культуры, маркетинга, рекламы, PR, в профильных органах власти, профильных образовательных учреждениях, профильных общественных организациях.

Кроме этого, исполнитель должен обеспечить транспортное сопровождение для доставки членов команд комиссии к месту физического нахождения 51 объекта туриндустрии — участника конкурса. Также подрядчик должен будет организовать одноразовое питание членов комиссии — комплексный обед, включающий первое блюдо, второе блюдо (мясное блюдо с гарниром), салат, напиток и хлеб.

Исполнитель должен будет также разработать и согласовать чек-листы для проведения экспертами оценки по каждой из номинаций, а также разработать и согласовать макет плакетки с логотипом конкурса и макет дипломов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 18 ноября.

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