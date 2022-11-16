Медицинский гений Донбасса: труды и новаторство пермяка Бориса Стинского

Сердце Бориса Стинского перестало биться четыре года назад, но дело его живёт по сей день и в скромном шахтёрском городке Енакиево, и во многих уголках земного шара…
Стинский вошёл в историю медицины Донбасса как выдающийся ортопед-травматолог. Он получил степень кандидата медицинских наук, успешно провёл более 60 000 операций, был удостоен звания Почётного гражданина Енакиево, 16 лет служил депутатом нескольких созывов Донецкого областного совета. Его имя чтят многие жители региона, однако далеко не все знают, что его жизненный путь начался в Пермской области.
Выдающийся медик родился в городе Кунгур 5 марта 1945 года, за два месяца до Победы советского народа в Великой Отечественной войне. А спустя 23 года юноша окончил медицинский институт в Перми и приступил к работе: он был принят врачом-ординатором в местный военный госпиталь.
В 1970 году Борис перешёл трудиться в клинику травматологии и ортопедии своей альма-матер — Пермского государственного медицинского института. А спустя ещё три года был назначен на пост главного хирурга города Губаха. В Донбасс Стинский прибыл, когда ему исполнилось 32 года…
Ученик Илизарова
Когда маленькому Борису исполнилось лишь 9 лет, в советской медицине произошёл настоящий прорыв: 30 июня 1954 года травматолог-ортопед Курганской областной больницы Гавриил Илизаров получил авторское свидетельство на своё изобретение — чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат для остеосинтеза (аппарат, способствующий более быстрому и качественному сращению костных переломов). Это был принципиально новый метод соединения обломков кости после перелома.
Гавриил Илизаров — «Микеланджело ортопедии», советский хирург-ортопед, изобретатель, академик РАН, член-корреспондент АН СССР, Заслуженный изобретатель СССР и заслуженный врач РСФСР, лауреат Ленинской премии, автор 208 запатентованных изобретений. Рос в бедной семье, зарабатывал на хлеб тем, что пас скот. А когда ему исполнилось 9 лет, перенёс тяжёлое отравление и едва не погиб. Маленького Гавриила спас местный фельдшер, и с тех пор Илизаров влюбился в медицину.
Школу мальчик окончил экстерном, а после — рабфак и Крымский мединститут. Диплом свой получил незадолго до окончания Великой Отечественной войны, был отправлен в Ростовскую область под Курган, в село Половинное, а позднее возглавил единственную районную больницу. Не отказывался даже от самых безнадёжных пациентов. Когда в Курган стали массово прибывать искалеченные на фронтах солдаты, Илизаров и задумал создание специального аппарата, призванного помочь страдальцам. Вдохновило его на изобретение обычное велосипедное колесо.
Медицина — наука консервативная, и потому с момента регистрации изобретения Илизарова до того, как его аппарат стали широко применять при лечении больных, прошло немало времени. В новой методике было множество нюансов, непривычных большинству врачей, а потому они избегали её использовать. И лишь когда маленький пермяк Борис Стинский вырос и стал медиком, ситуация резко изменилась его стараниями.
Стинский, который всегда жаждал найти максимально действенные методы лечения, стал одним из учеников Илизарова. По некоторым данным, предполагалось даже, что медики будут трудиться бок о бок в специализированном ортопедическом центре Мариуполя. Однако здание не достроили и этим планам так и не удалось осуществиться.
Те же, кто проработал с Борисом Стинским много лет, рассказывали: после переезда в Енакиево выдающийся ортопед активно применял методику своего наставника. Фактически, он стал первым, кто внедрил применение аппарата Илизарова на территории УССР. Благодаря этому Стинский приобрёл мировую известность.
Методика Илизарова — одна из сложных методик. И хотя её эффективность доказана множеством примеров, даже сегодня в мире существует не так много центров, где такой способ лечения переломов активно применяли бы. Стинский же не только сам активно использовал методику своего наставника, но и подготовил за годы своей профессиональной деятельности 60 учеников, которые сегодня возглавляют центры Илизарова в различных уголках земного шара.
Енакиево: рутина и новаторство
В Енакиево к Борису Стинскому стали съезжаться пациенты не только со всего Донбасса, но и из УССР и России. Так травматологическое отделение обычной городской больницы небольшого шахтёрского городка стало настоящим центром травматологии и ортопедии.
Но Стинский не спешил почивать на лаврах. Его коллеги вспоминают, что Борис приходил на работу с рассветом, а уходил лишь тогда, когда в отделении не оставалось почти никого из сотрудников. Требовательный к себе, он был требователен и к подчинённым: те, кто работал без особой старательности, в отделении не задерживались. Талантливый медик не пренебрегал рутиной. Он не только лечил и занимался административной работой, но и чутко следил за порядком, контролировал все сферы работы отделения. Например, закупку медикаментов и оборудования и ремонтные работы.
Главным приоритетом для Стинского было благо его пациентов. Чтобы успешно помогать даже самым тяжёлым больным, медик-новатор пристально следил за мировыми открытиями в сфере ортопедии и травматологии. Самые эффективные из новых разработок талантливый медик тут же внедрял в работу отделения, а если они требовали усовершенствования — лично занимался этим.
Стараниями Бориса Стинского в отделении появился уникальный и очень дорогой операционный стол, который используется там и по сей день. Новое приобретение — подарок от депутата Бориса Колесникова, захотевшего отблагодарить Стинского за удачную операцию. Медик отказался от какой-либо награды лично для себя, но очень просил приобрести хороший стол в операционную.
Главная особенность этого стола — возможность во время операции расположить пациента максимально удобно: он снабжён приспособлением для вытяжения руки или ноги, а его устройство позволяет проводить операции даже на спине. Этот стол был изготовлен в Англии. Практически ручная работа. По словам коллеги Стинского, ординатора Юрия Голышева, этот подарок обошёлся тогда депутату приблизительно в 800 000 долларов США.
Лучшее по тем временам оснащение — не единственное, что помогало Борису Стинскому спасать пациентов от боли и улучшать качество их жизни. Одним из первых врач-травматолог начал применять множество передовых методик лечения. Большую часть этих методик его коллеги из других больниц предпочитали игнорировать из-за их сложности.
Например, внутрикостное промывание. При этом методе в пострадавшую кость вводят специальный раствор противомикробных препаратов, благодаря чему удаётся снять воспалительные процессы и избежать нагноений. Для лечения детей, страдающих от гематогенного остеомиелита, этот метод и вовсе незаменим. Он позволяет практически полностью остановить процесс разрушения детских костей.
В лечении детей ортопед-травматолог из Енакиево преуспевал. Ему удавалось выравнивать длину конечностей у подростков, лечить без осложнений открытые переломы костей и устранять дефекты, которые возникали после таких переломов.
Опыт Запада — на благо Родине
В начале 90-х годов Борису Стинскому представилась ещё одна уникальная возможность, и он не замедлил ею воспользоваться. В то время в Донбасс прибыла делегация из Америки. Группа иностранных медиков планировала обучить донецких докторов эндопротезированию крупных суставов. В США такая методика лечения была очень популярна, а вот для жителей Донбасса — недоступна: протезы стоили в то время колоссальных денег.
По счастливой случайности в Донецке к приёму американских врачей оказались не готовы (в помещении, где планировалось проводить операции, в то время затеяли ремонт, а оперировать в полуподвальном помещении было практически нереально). Борис Стинский примчался в Донецк перед отъездом заграничных медиков, свёл с ними знакомство и пригласил приехать в Енакиево, где пообещал предоставить им всё отделение. В 1996 году доктор Кеннет Гимпл и его команда прибыли в Енакиево. С собой они привезли гуманитарную помощь — дорогостоящие протезы.
Сотрудничество с медиками из Канзаса продолжалось несколько лет. За это время доктора из Енакиево провели множество операций по эндопротезированию и поставили на ноги множество простых жителей Донбасса, которым покупка протезов была не по карману. И всё это — усилиями Бориса Стинского.
Схиархимандрит Зосима (Сокур)
Среди многочисленных пациентов Бориса Стинского был и известный в Донбассе духовник русского происхождения — схиархимандрит Зосима (Сокур), основавший в своё время Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское. Встреча с ним изменила жизнь выдающегося медика.
Схиархимандрит Зосима (Иван Алексеевич Сокур) — схиархимандрит Русской Православной Церкви, почитаемый верующими как прозорливый старец. Родился в 1944 году в селе Косолманка Свердловской области. В том же году его отец погиб на фронте. Мать, Мария Ивановна, была крестьянкой, за общение с монахинями претерпела гонения — была арестована по статье «религиозная пропаганда». Будущий схиархимандрит Зосима был рождён в тюремной больнице. После освобождения мать вместе с сыном переехала в Донбасс, где в то время жила её сестра, монахиня Антонина (по мнению биографов, она была ранее духовной дочерью святого праведного Иоанна Кронштадтского).
Будущий схиархимандрит Зосима окончил с отличием общеобразовательную школу, работал ветеринаром. Позднее получил степень кандидата богословия, а в 1975 году митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов) постриг его в монашество. Спустя некоторое время будущий старец был возведён в сан игумена. В 1986 году игумен Савватий (Сокур) стал настоятелем Свято-Васильевского прихода в селе Никольское. Отреставрировал храм, построил крестильню, покои для настоятеля, паломническую гостиницу, трапезную. В 1998 году основал Свято-Успенскую Николо-Васильевскую обитель. Предсказал будущий расцвет России. 29 августа 2002 года его земная жизнь прервалась.
В 1995 году схиархимандрит Зосима (Сокур) тяжело заболел. Лечение ему предстояло проходить в городской больнице Енакиево, в отделении, где трудился Борис Стинский. Именно тогда и состоялось их знакомство.
В то же самое время в травматологию привезли восемь шахтёров с серьёзными травмами. Труженики были в тяжёлом моральном состоянии: авария, в результате которой они получили свои травмы, унесла жизни нескольких их коллег. Схиархимандрит Зосима стал ходить по палатам и беседовать с каждым из выживших страдальцев: кого-то он крестил, кого-то причащал, кого-то просто утешал. После этого пациенты в прямом смысле слова преобразились.
По словам коллег Бориса Стинского, позднее медик признавался, что именно того впервые осознал, насколько великую силу могут иметь слова настоящего духовного отца.
Прошло некоторое время, отец Зосима выписался из отделения, однако их отношения со Стинским продолжились. А осенью 1999 года они даже совершили совместное паломничество на Афон и на Святую Землю. Эта поездка помогла травматологу-ортопеду осознать, насколько важен его труд: благодаря лечению схиархимандрит Зосима прошёл на собственных ногах путь Христа в Иерусалиме.
Позднее духовник неоднократно предупреждал Стинского о грядущих испытаниях и строго-настрого наказывал ему не покидать родное отделение в тяжёлые годы, а продолжать исцелять страждущих. Именно благословение старца удержало медика в своё время и от переезда на Запад. А когда Бориса Стинского пытались переманить в лучшие мировые клиники, и тот пришёл к отцу Зосиме за благословением, духовник категорически запретил ему покидать Енакиево и призвал всегда оставаться «врачом для бедных». И духовный сын этот завет выполнил: до самой своей смерти он оставался верен своему отделению и городской больнице Енакиево.
Спешите делать добро
В больнице, где трудился Борис Стинский, в уголке отдыха для пациентов, среди множества фото можно увидеть на стене табличку с полюбившимся старцу Зосиме призывом доктора Гааза: «Спешите делать добро — жизнь коротка». Похоже, что и для Стинского эти слова стали настоящим жизненным кредо.
Он пережил развал Советского Союза, отказался эмигрировать из Енакиево ради материальных выгод, поставил на ноги десятки тысяч пациентов, воспитал множество талантливых учеников, среди которых — известный ростовский травматолог-ортопед Михаил Фабрикант, славящийся у пациентов своими компетентностью, отзывчивостью и чувством юмора.
Ни на секунду Стинский не оставлял своего любимого дела: по завету своего духовника, и после начала боевых действий в Донбассе в 2014 году он продолжал возглавлять отделение травматологии. В тяжелейших условиях, практически без снабжения, медики под руководством Стинского проводили множество операции разной сложности, спасая раненных.
Перед смертью Борис Стинский тяжело заболел, однако даже будучи больным он продолжал ассистировать во время тяжелейших операций. И даже когда силы окончательно оставили его, и травматолог-ортопед был уже не в состоянии оперировать, он продолжил вести консультативный приём пациентов. Пролечившись какое-то время, 30 июня 2018 года Стинский сообщил своим коллегам, что планирует выписываться из больницы и возвращаться к полноценной работе. А через два дня его сердце перестало биться.
С тех пор прошло четыре года, но дело Бориса Стинского живёт и в Енакиево, верность которому он свято хранил более 30 лет, и за пределами Донбасса. Коллеги, стоявшие бок о бок со Стинским у операционного стола, по-прежнему проводят множество операций: спасают не только мирное население, но и военных, получивших ранения в ходе СВО, и противников, попавших в плен. В медицинской помощи не отказывают никому. А в больничных коридорах царят такие порядок и уют, что кажется, будто серьёзный и строгий ортопед-травматолог Борис Стинский продолжает держать под контролем работу своего родного отделения.