Мариуполь и Мелитополь получили звание «Город воинской доблести»

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность российскому президенту за присвоение звания «Город трудовой доблести» Луганску и по видео поздравил горожан. В своем обращении Пасечник отметил, что в годы ВОВ жители Луганска проявили колоссальный трудовой героизм и силу духа. Они самоотверженно трудились, чтобы помогать фронту, и этим внесли большой вклад в Великую Победу. Пасечник добавил, что спустя семьдесят лет их потомки вновь проявили верность Отечеству.