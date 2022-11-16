Мариуполь и Мелитополь получили звание «Город воинской доблести»

Звание «Город воинской доблести» по своей значимости сопоставим со званием «Город-герой», который присваивали в советские времена, передают newsnn.ru. Инициатива наделить этим статусом запорожский город Мелитополь и донецкий Мариуполь принадлежит главе РАН Геннадию Красникову. Эксперты академии пришли к выводу, что эти города достойны его.
Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что наделение почетным званием Мариуполя и Горловки является данью памяти героическому прошлому этих городов и в то же время мостом в будущее. Потомки должны знать историю родной земли и защищать Россию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушилин подчеркнул, что верность героической истории большой и малой родины, гордость за победу в войне 1941 – 1945 годов, преданность ее наследию сподвигли население Донбасса в 2014 году оказать сопротивление незаконному киевскому режиму.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность российскому президенту за присвоение звания «Город трудовой доблести» Луганску и по видео поздравил горожан. В своем обращении Пасечник отметил, что в годы ВОВ жители Луганска проявили колоссальный трудовой героизм и силу духа. Они самоотверженно трудились, чтобы помогать фронту, и этим внесли большой вклад в Великую Победу. Пасечник добавил, что спустя семьдесят лет их потомки вновь проявили верность Отечеству.