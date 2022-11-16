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Пригожин рассказал, куда обращаться родственникам погибших белгородцев из «Вагнера»

Вчера, 13:52
Фото: 1MI
Создатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин рассказал «Бел.Ру», каким образом родственники погибших в ходе СВО бойцов из Белгородской области могут получить помощь.

Ранее мы сообщали, что погибшего на Украине белгородца Сергея Ковиковдова из ЧВК «Вагнера» не признают участником СВО. По этой причине родные Сергея не могут получить помощь и считают, что мужчина «позабыт и заброшен».

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После публикации этой истории «Бел.Ру» направило Евгению Пригожину запрос с просьбой рассказать, на какую помощь могут рассчитывать родственники погибших белгородцев из ЧВК.

Как нам ответил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, ЧВК не находится в каком-либо статусе, поэтому льгот и поддержки от государства для бойцов и их семей на данный момент нет. Однако он отметил, что после принятия соответствующего закона проблему, возможно, удастся решить.

Тем не менее семьи погибших поддерживают сама ЧВК «Вагнера» и «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов». Почтовый адрес последней — [email protected]. Телефон: +7 921 650-64-69.

Имеется группа людей, которая на постоянной основе контактирует с семьями погибших и решает те проблемы, которые у них возникают. До недавнего времени этим занимался ваш земляк — Андрей Богатов. В настоящий момент он работает в Центре подготовки ополчения.
Евгений Пригожин

Также, по словам Пригожина, в ЧВК «Вагнера» есть специальная служба, которая занимается организацией похорон и другими вопросами, связанными с погибшими.

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#Артем Черненко#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Белгородская область#Евгений Пригожин#ЧВК Вагнер#Погибшие#Помощь военным
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