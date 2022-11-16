Пригожин рассказал, куда обращаться родственникам погибших белгородцев из «Вагнера»

Как нам ответил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин, ЧВК не находится в каком-либо статусе, поэтому льгот и поддержки от государства для бойцов и их семей на данный момент нет. Однако он отметил, что после принятия соответствующего закона проблему, возможно, удастся решить.