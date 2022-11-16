К белгородским подрядчикам по ремонту дорог подали иски в суд из-за долгов

«БелЗНАК» был зарегистрирован в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин. За 2021 год выручка от продажи составила 2,97 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей, а чистые активы — 429 млн рублей. Кабалин также является генеральным директором «БелЗНАК-Прохоровка». Фирма зарегистрирована в Белгороде в 2011 году и занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.