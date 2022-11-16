Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К белгородским подрядчикам по ремонту дорог подали иски в суд из-за долгов

Вчера, 07:58
Фото: 1MI
Речь идёт о компаниях «БелЗНАК» и «БелЗНАК-Прохоровка». В настоящее время в Арбитражном суде Белгородской области рассматривают три дела.

Согласно картотеке дел, ИП Щербаков Дмитрий Иванович обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском к «БелЗНАК» и попросил взыскать задолженность за оказанные услуги по ремонту автомобилей. Сумма — 1,1 млн рублей. Также истец попросил взыскать расходы по уплате госпошлины в размере 24 900 рублей. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование на 19 декабря.

Также Щербаков подал иск к компании «БелЗНАК-Прохоровка» и попросил взыскать задолженность за оказанные услуги по ремонту автомобиля в размере 436 821 рубль. Данный иск суд также принял. Дело рассмотрят в порядке упрощённого производства.

В таком же порядке рассмотрят и исковое заявление компании «Автогарант+» к компании «БелЗНАК». В данном случае истец попросил взыскать с предприятия 651 600 рублей. Подробностей дела нет.

Компания «БелЗНАК» является одним из подрядчиков, который занимался ремонтом дорог в Белгородской области. Областное управление дорожного хозяйства и транспорта заключило с компанией два госконтракта на 102,5 млн рублей и 74,6 млн рублей.

На эти деньги организация должна привести в порядок участок дороги Грайворон — Илёк-Пеньковка — Теребрено — Староселье протяжённостью 5,31 км, а также отрезок трассы Прелестное — Кострома — Весёлый длиной 4,24 км.

«БелЗНАК» был зарегистрирован в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин. За 2021 год выручка от продажи составила 2,97 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей, а чистые активы — 429 млн рублей. Кабалин также является генеральным директором «БелЗНАК-Прохоровка». Фирма зарегистрирована в Белгороде в 2011 году и занимается деятельностью по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.

Более 800 тысяч рублей долга по зарплате погасил «БелЗНАК-Прохоровка» в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде будут судить мужчину за случайное убийство жены«Иисус ошибся»: из-за какой книги идёт суд над депутатами в БелгородеСуд запретил продавать за долги «Шашлык хаус» в Белгороде
#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Белгородская область#Арбитражный суд#Задолженность#Белзнак
Подпишитесь
Тяжело раненной при обстреле Шебекино оказалась 15-летняя девушка
Сегодня, 14:23
Матери срочников из разных регионов РФ дошли до военной прокуратуры Белгорода
Сегодня, 12:11
Валуйчанка с маленьким ребёнком за два месяца не получила новое жильё после обстрела
Сегодня, 11:42
Белгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрела
Сегодня, 11:03
Больше десяти «бахов» насчитали белгородцы в небе над городом
Сегодня, 10:10
Гладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
Сегодня, 15:11