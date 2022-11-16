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Из-за ракетного обстрела ВСУ часть белгородцев осталась без интернета

Вчера, 13:57
Фото: 1MI
В редакцию «Бел.Ру» обратились жители Нового Оскола Белгородской области. Они рассказали, что после вчерашнего обстрела Валуек у них пропал интернет. С провайдером «Интерсити» удалось связаться с трудом.

Как сообщили читатели, интернет пропал в Новом Осколе около 21:00 15 ноября. Это произошло после обстрела Валуек со стороны Украины. Обслуживанием занимается компания «Интерсити», центральный офис которой находится в Алексеевке.

16 ноября абоненты целый день пытались связаться с провайдером, чтобы прояснить ситуацию, так как интернета нет до сих пор. Но в компании либо не берут трубку, либо говорят, что все операторы заняты. Спасением стало обращение, которое отправили через специальную форму на сайте.

После этого от представителей компании пришёл ответ, что произошла авария на центральном узле связи. Ракетный обстрел нанёс разрушения оптической линии, которая связывает несколько районов. Сотрудники компании занимаются оценкой и устранением аварии. Также оператор связи пообещал, что в течение дня всё заработает. Интернета у пользователей нет до сих пор.

Стоит отметить, что география обслуживания «Интерсити» в Белгородской области весьма обширна. Это не только Новый Оскол, но и Старый Оскол, Чернянка, Алексеевский, Валуйский, Губкинский горокруга, Вейделевский, Красненский, Красногвардейский, Прохоровский районы, а также Белгород.

Фото: Bel.ru

Справка. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Интерсити» зарегистрирована с 2009 года в Алексеевке. Руководитель и бенефициар — Евгений Москаленко. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 686 тысяч рублей. 

Семьи мобилизованных белгородцев смогут платить за ТВ и интернет меньше
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