Из-за ракетного обстрела ВСУ часть белгородцев осталась без интернета

16 ноября абоненты целый день пытались связаться с провайдером, чтобы прояснить ситуацию, так как интернета нет до сих пор. Но в компании либо не берут трубку, либо говорят, что все операторы заняты. Спасением стало обращение, которое отправили через специальную форму на сайте.