Из приграничных районов Белгородской области отселили более 7 тыс. человек

Отселили же из опасных для жизни мест, по словам губернатора, уже более семи тысяч человек. Около 500 из них вывезли за пределы региона — в Московскую и Тульскую области. Также многие белгородцы расселены по нашим ПВР — от Белгорода до Старого Оскола. Большинство людей находятся у своих близких.