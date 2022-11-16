Из приграничных районов Белгородской области отселили более 7 тыс. человек

Белгородка под одним из постов Вячеслава Гладкова обвинила его в пиаре, а не реальной помощи местным жителям.
Вывезли около тысячи человек и ездите проверяете, как они устроились. Это явно пиар какой-то. Оставшиеся люди должны сидеть в подвалах, которые для этого не приспособлены.
Ольга
Ольгу интересует, что белгородцам делать в непростой ситуации, которая сложилась в Белгородской области, и какая соцподдержка будет.
Более 1200 квартир и домов уже восстановлено. Не могу назвать это пиаром. Это реальное дело, которое сейчас производится.
Вячеслав Гладков
Отселили же из опасных для жизни мест, по словам губернатора, уже более семи тысяч человек. Около 500 из них вывезли за пределы региона — в Московскую и Тульскую области. Также многие белгородцы расселены по нашим ПВР — от Белгорода до Старого Оскола. Большинство людей находятся у своих близких.
Мы восстанавливаем то, что утеряно во время обстрелов, взрывов и других разрушений, связанных с СВО. Все жалобы принимаются персонально.
Вячеслав Гладков
Так, Вячеслав Гладков заявил, что оказать социальную поддержку для всех жителей приграничья, включая Белгород, невозможно. Слишком большое количество людей.
Поэтому работа проводится огромная, ни одного человека не бросили. Проблем много. Прекратятся они сегодня? Нет, не прекратятся. Но все находятся на своих рабочих местах, вся необходимая работа выполняется.
Вячеслав Гладков