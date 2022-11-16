Исследование: белгородцы и куряне хуже всех в РФ знают английский язык

Международная компания EF Education First представила результаты рейтинга уровня владения английским языком. Тестирование прошли 2,1 млн взрослых людей в 111 государствах. Россия в списке заняла 40-е место: авторы исследования указывают на средний уровень владения английским языком в стране.
Представлены и результаты среди регионов РФ. Так, Белгородская область попала в тройку аутсайдеров, набрав 468 баллов. Ниже результат в Центральном Черноземье у соседней Курской (445), а также Тамбовской (399) области.
Для сравнения: Воронежская область набрала 513 баллов. Данных по ещё одному региону Центрального Черноземья — Липецкой области — нет.
Лидерами рейтинга стали Свердловская (543), Калужская (540) и Ленинградская (535) области.