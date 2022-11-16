Исследование: белгородцы и куряне хуже всех в РФ знают английский язык

К таким выводам пришли аналитики международной компании EF Education First. Среди регионов РФ Белгородская область попала в тройку аутсайдеров по знанию языка. Ниже показатель в Центральном Черноземье только у соседней Курской, а также Тамбовской области.

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