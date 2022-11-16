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Исследование: белгородцы и куряне хуже всех в РФ знают английский язык

Вчера, 10:56
Фото: 1MI
К таким выводам пришли аналитики международной компании EF Education First. Среди регионов РФ Белгородская область попала в тройку аутсайдеров по знанию языка. Ниже показатель в Центральном Черноземье только у соседней Курской, а также Тамбовской области.
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Международная компания EF Education First представила результаты рейтинга уровня владения английским языком. Тестирование прошли 2,1 млн взрослых людей в 111 государствах. Россия в списке заняла 40-е место: авторы исследования указывают на средний уровень владения английским языком в стране.

Представлены и результаты среди регионов РФ. Так, Белгородская область попала в тройку аутсайдеров, набрав 468 баллов. Ниже результат в Центральном Черноземье у соседней Курской (445), а также Тамбовской (399) области.

Для сравнения: Воронежская область набрала 513 баллов. Данных по ещё одному региону Центрального Черноземья — Липецкой области — нет.

Лидерами рейтинга стали Свердловская (543), Калужская (540) и Ленинградская (535) области.

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#Общество#Белгородская область#Английский язык#Рейтинг#Инна Рогова
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