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Главу Белгорода спросили о строительстве бетонных остановок-укрытий

Вчера, 19:49
Фото: соцсети Валентина Демидова
Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов ответил на вопросы местных жителей в своём телеграм-канале.

Вечером 16 ноября исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов ответил на подборку вопросов местных жителей в голосовом формате. Практически голосовой эфир, но не в режиме настоящего времени.

Один из вопросов касался появления бетонных остановок-укрытий в Белгороде. По словам Валентина Демидова, в настоящее время такой вариант в областном центре не рассматривают.

На сегодняшний день такая концепция не рассматривается. С учётом оперативной обстановки, достаточно тех мер, которые принимаются. Это, безусловно, в основном работа на предупреждение.
Валентин Демидов

При этом белгородцам активно рассказывают про укрытия в городе и о том, как вести себя при обстрелах.

В Белгороде появится комплексная система укрытий
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#Алина Харина#Город#Новости Белгорода#СВО#Белгород#Валентин Демидов
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