Главу Белгорода спросили о строительстве бетонных остановок-укрытий

Вечером 16 ноября исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов ответил на подборку вопросов местных жителей в голосовом формате. Практически голосовой эфир, но не в режиме настоящего времени.
Один из вопросов касался появления бетонных остановок-укрытий в Белгороде. По словам Валентина Демидова, в настоящее время такой вариант в областном центре не рассматривают.
На сегодняшний день такая концепция не рассматривается. С учётом оперативной обстановки, достаточно тех мер, которые принимаются. Это, безусловно, в основном работа на предупреждение.
Валентин Демидов
При этом белгородцам активно рассказывают про укрытия в городе и о том, как вести себя при обстрелах.