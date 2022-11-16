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Будет ли в Белгородской области новая волна коронавируса?

Вчера, 07:48
Фото: 1MI

В Белгородской области новой волны коронавируса не прогнозируется

На территории России распространяется новый штамм коронавируса «цербер». Ожидать ли белгородцам новый всплеск заболеваемости и какой штамм в настоящее время доминирует в регионе — в материале «Бел.Ру».

Что известно о новом штамме «цербер»

Как сообщили «Бел.Ру» в региональном управлении Роспотребнадзора, новый геновариант коронавируса «цербер» является ответвлением штамма «омикрон».

Данный штамм считается более заразным, чем его предшественники. При этом он переносится намного легче. Впервые форму вируса BQ.1.1. зафиксировали в июле 2022 года. За несколько месяцев его выявили более чем в трёх десятках стран по всему миру. Темпы его распространения больше на 25% в сравнении с «омикроном».

Симптомы штамма «цербер»

В ведомстве добавили, что симптомы «цербера» такие же, как у «омикрона», то есть схожи с проявлениями типичной респираторной инфекции:

  • слабость;
  • головная боль;
  • повышение температуры тела;
  • ломота в мышцах и суставах;
  • заложенность носа;
  • насморк;
  • першение в горле;
  • чихание;
  • кашель.

«Цербер» в Белгородской области

По состоянию на 15 ноября на территории Белгородской области случаев заражения штаммом коронавируса «цербер» не зарегистрировано. В настоящее время на территории области доминирует штамм «омикрон».

Новая волна коронавируса

По информации регионального Роспотребнадзора, с учётом текущей эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, резкого роста заболеваемости в Белгородской области не прогнозируется.

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