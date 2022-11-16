Как сообщили «Бел.Ру» в региональном управлении Роспотребнадзора, новый геновариант коронавируса «цербер» является ответвлением штамма «омикрон».
Данный штамм считается более заразным, чем его предшественники. При этом он переносится намного легче. Впервые форму вируса BQ.1.1. зафиксировали в июле 2022 года. За несколько месяцев его выявили более чем в трёх десятках стран по всему миру. Темпы его распространения больше на 25% в сравнении с «омикроном».
В ведомстве добавили, что симптомы «цербера» такие же, как у «омикрона», то есть схожи с проявлениями типичной респираторной инфекции:
По состоянию на 15 ноября на территории Белгородской области случаев заражения штаммом коронавируса «цербер» не зарегистрировано. В настоящее время на территории области доминирует штамм «омикрон».
По информации регионального Роспотребнадзора, с учётом текущей эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, резкого роста заболеваемости в Белгородской области не прогнозируется.