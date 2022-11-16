Данный штамм считается более заразным, чем его предшественники. При этом он переносится намного легче. Впервые форму вируса BQ.1.1. зафиксировали в июле 2022 года. За несколько месяцев его выявили более чем в трёх десятках стран по всему миру. Темпы его распространения больше на 25% в сравнении с «омикроном».