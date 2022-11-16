Белгороду не хватает водителей на третью смену по расчистке снега

В рабочем графике Белгорблагоустройства предусмотрено три смены водителей коммунальной техники. На две из них уже подобрали сотрудников. На третью — до сих пор нет, есть проблема с кадрами, заявил врио мэра Валентин Демидов.
В зимний период работать будет 157 единиц коммунальной техники. Машины прошли проверку. Проблем с поставками моторного топлива нет.
В городе уже выстроены графики маршрутов уборки и посыпки противогололёдными материалами. Поставка песко-соляной смеси идёт по плану, её качество контролируют эксперты.
На закупку коммунальной техники в Белгородской области в минувшем году выделили 1,5 млрд рублей. Тем не менее минувшей зимой в областном центре всё было не так радужно: горожане жаловались на ледяные катки и сугробы. Не успокоила белгородцев и разработанная интерактивная карта по контролю уборки снега.
Губернатор Вячеслав Гладков предлагал перейти коммунальщикам на двух- или трёхсменную работу. В мэрии тогда же заявили, что городу не хватало специалистов для уборки снега.
По состоянию на сентябрь текущего года в Белгороде нашли трактористов для 67% коммунальной техники. Гладков назвал этот показателей «катастрофой». В октябре экс-мэр Антон Иванов уточнил, что в областном центре — дефицит водителей коммунальной техники и механизаторов.