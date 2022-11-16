Белгороду не хватает водителей на третью смену по расчистке снега

На закупку коммунальной техники в Белгородской области в минувшем году выделили 1,5 млрд рублей. Тем не менее минувшей зимой в областном центре всё было не так радужно: горожане жаловались на ледяные катки и сугробы. Не успокоила белгородцев и разработанная интерактивная карта по контролю уборки снега.