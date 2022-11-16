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Белгороду не хватает водителей на третью смену по расчистке снега

Вчера, 08:39
Фото: 1MI
На две смены удалось найти сотрудников. Сейчас мэрия ищет водителей для укомплектования третьей смены. Проблемы с кадрами признал врио мэра Валентин Демидов по итогам проверки базы Белгорблагоустройства.

В рабочем графике Белгорблагоустройства предусмотрено три смены водителей коммунальной техники. На две из них уже подобрали сотрудников. На третью — до сих пор нет, есть проблема с кадрами, заявил врио мэра Валентин Демидов.

В зимний период работать будет 157 единиц коммунальной техники. Машины прошли проверку. Проблем с поставками моторного топлива нет.

В городе уже выстроены графики маршрутов уборки и посыпки противогололёдными материалами. Поставка песко-соляной смеси идёт по плану, её качество контролируют эксперты.

На закупку коммунальной техники в Белгородской области в минувшем году выделили 1,5 млрд рублей. Тем не менее минувшей зимой в областном центре всё было не так радужно: горожане жаловались на ледяные катки и сугробы. Не успокоила белгородцев и разработанная интерактивная карта по контролю уборки снега.

Губернатор Вячеслав Гладков предлагал перейти коммунальщикам на двух- или трёхсменную работу. В мэрии тогда же заявили, что городу не хватало специалистов для уборки снега.

По состоянию на сентябрь текущего года в Белгороде нашли трактористов для 67% коммунальной техники. Гладков назвал этот показателей «катастрофой». В октябре экс-мэр Антон Иванов уточнил, что в областном центре — дефицит водителей коммунальной техники и механизаторов.

В Белгороде не хватает водителей коммунальной техники и механизаторов
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Уборка снега#Водители#Белгорблагоустройство
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