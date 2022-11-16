Белгородцы не оценили пост Маргариты Симоньян о взрывах в Польше

Под постом оставили больше тысячи комментариев. В том числе писали и люди, представлявшиеся белгородцами. Не все из них оценили пост по достоинству, кто-то просил извиниться перед жителями приграничного региона России, кто-то просто предлагал думать перед публикацией постов.