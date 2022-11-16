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Белгородцы не оценили пост Маргариты Симоньян о взрывах в Польше

Вчера, 07:00
Главный редактор телеканала RT написала, что у Польши появилась своя Белгородская область.

Маргарита Симоньян вечером 15 ноября опубликовала пост в своём телеграм-канале со словами: «У Польши теперь появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?»

Под постом оставили больше тысячи комментариев. В том числе писали и люди, представлявшиеся белгородцами. Не все из них оценили пост по достоинству, кто-то просил извиниться перед жителями приграничного региона России, кто-то просто предлагал думать перед публикацией постов.

Отметим, что в телеграм-канале Симоньян за всё время его существования Белгородская область упоминается шесть раз — в основном в репостах. Про обстрелы региона Симоньян не писала ни разу.

В результате обстрелов в Белгородской области 15 ноября погибло четыре человека, трое — в Шебекино, ещё один — в Валуйском горокруге. Все подробности — в сюжете «Бел.Ру».

В Польше в результате взрыва погибло двое. Информацию о падении на территории Польши российских ракет опровергли в Минобороны РФ.

 

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#Происшествия#Обстрел Белгородской области 15 ноября#Польша#Шебекино#Валуйки#Маргарита Симоньян#СВО#Обстрелы#Пост в телеграме#Споры#Операция на Украине#Инна Рогова
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