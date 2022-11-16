Белгородцы не оценили пост Маргариты Симоньян о взрывах в Польше

Маргарита Симоньян вечером 15 ноября опубликовала пост в своём телеграм-канале со словами: «У Польши теперь появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?»
Под постом оставили больше тысячи комментариев. В том числе писали и люди, представлявшиеся белгородцами. Не все из них оценили пост по достоинству, кто-то просил извиниться перед жителями приграничного региона России, кто-то просто предлагал думать перед публикацией постов.
Отметим, что в телеграм-канале Симоньян за всё время его существования Белгородская область упоминается шесть раз — в основном в репостах. Про обстрелы региона Симоньян не писала ни разу.
В результате обстрелов в Белгородской области 15 ноября погибло четыре человека, трое — в Шебекино, ещё один — в Валуйском горокруге. Все подробности — в сюжете «Бел.Ру».
В Польше в результате взрыва погибло двое. Информацию о падении на территории Польши российских ракет опровергли в Минобороны РФ.