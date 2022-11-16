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Белгород потерял 15 позиций в рейтинге по качеству общественного транспорта

Вчера, 09:11
Фото: 1MI
Областной центр занял 58-е место. Город просел на 15 позиций к 2021 году. Рейтинг опубликовал РБК.

Качество общественного транспорта в Белгороде за год упало на 15 позиций. Областной центр занял 58-е место в рейтинге городов по качеству городского транспорта. Примечательно, что в топ-30 не вошёл ни один город Черноземья.

В 2022 году Белгород заработал всего 52,4 балла. Физическая доступность при этом получила высшую оценку — 63 балла. Безопасность стала проблемной, как и устойчивое развитие. По этой категории город заработал 56 баллов. Просела и ценовая доступность — всего 38 баллов.

Соседний Воронеж обошёл областной центр, заняв 46-ю строчку. Курск показал результат хуже — 70-е место. Лучше всего ситуация у Липецка и Орла — 34-е и 40-е место соответственно. Тамбов оказался на 47-м месте.

Также уточняется, что в рейтинге лидируют Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Хуже всего ситуация оказалась в Астрахани, Владикавказе и Грозном.



 

 

Как изменился пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода
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#Наталья Корявых#Общество#Общественный транспорт#Качество#Рейтинг регионов
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