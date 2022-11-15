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Жители дома в Белгороде получают письма и квитанции из подвешенной на трубе коробки

15 ноября 12:37
Фото: Олеся Канунникова

В Белгороде почтовые ящики в подъезде дома заменили коробкой

Интересная конструкция появилась в доме на проспекте Славы, 150. Жителям МКД приходится забирать письма и платёжные квитанции не из привычного почтового ящика, а из висящей на трубе коробки. Глава Госжилнадзора по региону Михаил Бредихин обещал передать жалобу белгородцев УК.

В девятиэтажном доме на проспекте Славы, 150 появилась необычная замена привычным почтовым ящикам. Письма и платёжки жителям МКД приходится забирать из подвешенной на трубе коробки. Жалобу и фото необычной конструкции в комментарии на странице губернатора прислала белгородка.

Куда делись почтовые ящики по проспекту Славы, дом 150? Почему приносят письма в эту коробку? Это что? Почему жители 72 квартир в этой коробке должны искать свои письма, квитанции и т. д.?
Олеся Канунникова

Белгородке ответил глава регионального управления Госжилнадзора Михаил Бредихин. Он заявил, что передаст информацию в управляющую компанию.

Согласно системе «ГИС ЖКХ», дом на проспекте Славы, 150 обслуживает управляющая компания «Жилсервис».

Фото: Олеся Канунникова
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#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Управляющая компания#Почтовый ящик#Коробка
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