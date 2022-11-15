Жители дома в Белгороде получают письма и квитанции из подвешенной на трубе коробки

В девятиэтажном доме на проспекте Славы, 150 появилась необычная замена привычным почтовым ящикам. Письма и платёжки жителям МКД приходится забирать из подвешенной на трубе коробки. Жалобу и фото необычной конструкции в комментарии на странице губернатора прислала белгородка.
Куда делись почтовые ящики по проспекту Славы, дом 150? Почему приносят письма в эту коробку? Это что? Почему жители 72 квартир в этой коробке должны искать свои письма, квитанции и т. д.?
Олеся Канунникова
Белгородке ответил глава регионального управления Госжилнадзора Михаил Бредихин. Он заявил, что передаст информацию в управляющую компанию.
Согласно системе «ГИС ЖКХ», дом на проспекте Славы, 150 обслуживает управляющая компания «Жилсервис».