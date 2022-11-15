Жители дома в Белгороде получают письма и квитанции из подвешенной на трубе коробки

В Белгороде почтовые ящики в подъезде дома заменили коробкой

Интересная конструкция появилась в доме на проспекте Славы, 150. Жителям МКД приходится забирать письма и платёжные квитанции не из привычного почтового ящика, а из висящей на трубе коробки. Глава Госжилнадзора по региону Михаил Бредихин обещал передать жалобу белгородцев УК.