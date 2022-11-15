Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших при обстреле Шебекино

Вечером 15 ноября жители Шебекинского городского округа стали сообщать о громких звуках и прилётах. Появилась информация о повреждении киоска «Хрусталь Белогорья». Официальных данных об этом пока нет.
Однако стало известно о нескольких погибших в результате обстрела Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.
По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области