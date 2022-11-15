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Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших при обстреле Шебекино

15 ноября 16:25
Фото: vk.com/autobelgorod
Ещё трое жителей получили ранения.

Вечером 15 ноября жители Шебекинского городского округа стали сообщать о громких звуках и прилётах. Появилась информация о повреждении киоска «Хрусталь Белогорья». Официальных данных об этом пока нет.

Однако стало известно о нескольких погибших в результате обстрела Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

По предварительной информации, в результате вечернего обстрела города Шебекино есть двое погибших и трое пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: vk.com/autobelgorod
11 человек погибли из-за стрельбы в воинской части в Белгородской области
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#Александра Склярова#Происшествия#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Погибшие#Обстрел Белгородской области 15 ноября
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